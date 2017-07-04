Чеський суд постановив ліквідувати представництво так званої "ДНР" у Чехії
Відповідне рішення прийняв обласний суд у місті Острава, повідомляє Hlidacipes. За інформацією видання, главі "представницького центру ДНР" Нелі Лісковій було негайно відправлено судове рішення про процедуру ліквідації і вона його отримала.
Примітно, що з ініціативою закрити "представництво ДНР" в Чехії у вересні 2016 року виступив міністр закордонних справ країни Любомир Заоралек. Однак тоді суд запросив додаткову інформацію по справі.
"Міністр закордонних справ заявив, що створення цього об'єднання суперечить нормам міжнародного права, які згадуються у Конституції Чеської Республіки, зокрема, зобов'язання поважати територіальну цілісність інших країн", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, що МЗС України вручило посольству Чехії в Києві ноту з вимогою переглянути рішення влади міста Острави про реєстрацію "представництва ДНР".
Це вже третя нота Чехії від України, попередні дві були відправлені посольством України в Чехії.
В МЗС Чеської Республіки заявляють, що, як і раніше, не причетні до відкриття т.зв. представництва "ДНР" і не мають з "республікою" жодних контактів.
Раніше, російське агентство "ТАСС" повідомило про відкриття "представництва ДНР" в Чехії. Як розповіла агентству так званий "консул" бойовиків Нелла Лискова, головна мета роботи цього "представництва" - поширення в Євросоюзі "правдивої інформації про поки невизнану країну".
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