CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція Херсонщини затримала голову обласної організації Соціалістичної партії Кирила Стремоусова за підозрою в нападі на офіс місцевої газети "Новий день".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Члена Соціалістичної партії затримали за підозрою в нападі на офіс херсонської газети
В редакції видання розпилили сльозогінний газ і відкрили вогонь із пістолета
Фото: politeka.net
Як повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ, поліція перевіряє причетність Стремоусова до інциденту, який стався 18 січня: в редакції видання розпилили сльозогінний газ і відкрили вогонь із пістолета.
"Йому оголошено про підозру у вчиненні протиправного діяння, передбаченого статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та буде прийнято рішення про запобіжний захід", - заявив глава МВС Арсен Аваков.
Додамо, що Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання голови херсонської обласної організації Соціалістичної партії України Кирила Стремоусова.
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19 01 2019 23:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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