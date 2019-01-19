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Члена Соціалістичної партії затримали за підозрою в нападі на офіс херсонської газети

В редакції видання розпилили сльозогінний газ і відкрили вогонь із пістолета
Поліція Херсонщини затримала голову обласної організації Соціалістичної партії Кирила Стремоусова за підозрою в нападі на офіс місцевої газети "Новий день".
Члена Соціалістичної партії затримали за підозрою в нападі на офіс херсонської газети Фото: politeka.net

Як повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ, поліція перевіряє причетність Стремоусова до інциденту, який стався 18 січня: в редакції видання розпилили сльозогінний газ і відкрили вогонь із пістолета.

"Йому оголошено про підозру у вчиненні протиправного діяння, передбаченого статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та буде прийнято рішення про запобіжний захід", - заявив глава МВС Арсен Аваков.

Додамо, що Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання голови херсонської обласної організації Соціалістичної партії України Кирила Стремоусова.

 

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19 01 2019 23:18
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