Члена Соціалістичної партії затримали за підозрою в нападі на офіс херсонської газети

В редакції видання розпилили сльозогінний газ і відкрили вогонь із пістолета

Поліція Херсонщини затримала голову обласної організації Соціалістичної партії Кирила Стремоусова за підозрою в нападі на офіс місцевої газети "Новий день".

Як повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ, поліція перевіряє причетність Стремоусова до інциденту, який стався 18 січня: в редакції видання розпилили сльозогінний газ і відкрили вогонь із пістолета.

"Йому оголошено про підозру у вчиненні протиправного діяння, передбаченого статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та буде прийнято рішення про запобіжний захід", - заявив глава МВС Арсен Аваков.

Додамо, що Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання голови херсонської обласної організації Соціалістичної партії України Кирила Стремоусова.