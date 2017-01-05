Чоловік в Індонезії помер у віці 146 років
Про це повідомляє BBC.
"Індонезієць, який стверджував, що йому 146 років, помер у своєму селі в Центральній Яві", – йдеться в повідомленні.
При цьому в Індонезії офіційна реєстрація новонароджених почалася лише в 1900 році, і помилки з роком народження – не рідкість. Однак минулого року управління обліку населення району Сраген на Яві підтвердило правильність видачі чоловікові посвідчення особи.
У документі стверджувалося, що Содимеджо народився 31 грудня 1870 року.
Чоловіка називали дідусь Гхото, і на початку 2017 року він захворів, проте був виписаний з лікарні, після чого майже не їв.
Коли журналісти зустрічалися з дідусем Гхото в минулому році і запитали про його секрет довголіття, він сказав, що найголовніше – це терпіння.
"Я прожив довге життя, тому що за мною доглядали люди, які мене люблять", – додав він.
Фото: FAJAR SODIQ
Гхото до самої смерті був завзятим курцем. Він пережив десять своїх братів, чотирьох дружин і всіх своїх дітей.
Содимеджо поховають на кладовищі, місце на якому він придбав кілька років тому.
Нагадаємо, найстаріша в світі людина, яка офіційно була визнана останньою людиною, народженою в 1800-х роках, померла в Італії у віці 117 років.
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