Чорногорія надаватиме громадянство в обмін на інвестиції

Чорногорія, найновіший член НАТО, хоче зміцнити свою економіку, пропонуючи двом тисячам осіб інвестувати щонайменше 250 тисяч євро в обмін на чорногорський паспорт.

Програма щодо громадянства покликана підвищити економіку колишньої югославської республіки, яка складає $4,8 млрд, шляхом приваблення інвестицій, повідомив уряд Чорногорії у своїй заяві в четвер, повідомляє Bloomberg.

Програма стартує у жовтні. Країна, яка також прагне стати членом ЄС, запропонує приватним особам інвестувати від 250 до 400 тисяч євро в один із проектів уряду та заплатити комісію в розмірі 100 тисяч євро за заявку.