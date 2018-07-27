Чорногорія надаватиме громадянство в обмін на інвестиції
Програма щодо громадянства покликана підвищити економіку колишньої югославської республіки, яка складає $4,8 млрд, шляхом приваблення інвестицій, повідомив уряд Чорногорії у своїй заяві в четвер, повідомляє Bloomberg.
Програма стартує у жовтні. Країна, яка також прагне стати членом ЄС, запропонує приватним особам інвестувати від 250 до 400 тисяч євро в один із проектів уряду та заплатити комісію в розмірі 100 тисяч євро за заявку.
Нагадаємо, Дональд Трамп поставив під сумнів обов'язок Сполучених Штатів захищати таких "крихітних" союзників по НАТО, як Чорногорія. За всю історію НАТО стаття 5 застосовувалася тільки один раз - держави НАТО приєдналися до американських військових в Афганістані у відповідь на теракти 11 вересня. Чорногорія також відправляла військових в Афганістан, хоча тоді ще не входила до Альянсу.
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