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Чиновник РДА на Київщині вимагав $100 тисяч хабара, – ГПУ

Посадовцю загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років
Правоохоронці затримали начальника юрвідділу однієї із райдержадміністрацій Київської області за підозрою у вимаганні 100 тисяч доларів хабара.
Чиновник РДА на Київщині вимагав $100 тисяч хабара, – ГПУ Фото: Facebook Нацдружин

Чиновнику вже повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), - повідомляє у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

Речниця розповіла, що хабар чиновник вимагав за видачу документів щодо оренди земель рекреаційного призначення, водного фонду та невитребуваних паїв на території Переяслав-Хмельницького району.

Тепер посадовцю загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, двох поліцейських затримали співробітники СБУ, поліції та військової прокуратури у Львові під час отримання хабара на суму $1,7 тис. і 4 тис. грн.


 

 

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31 01 2018 14:58
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