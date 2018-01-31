Чиновник РДА на Київщині вимагав $100 тисяч хабара, – ГПУ Посадовцю загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років

Правоохоронці затримали начальника юрвідділу однієї із райдержадміністрацій Київської області за підозрою у вимаганні 100 тисяч доларів хабара.

Фото: Facebook Нацдружин

Чиновнику вже повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), - повідомляє у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган. Речниця розповіла, що хабар чиновник вимагав за видачу документів щодо оренди земель рекреаційного призначення, водного фонду та невитребуваних паїв на території Переяслав-Хмельницького району. Тепер посадовцю загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Нагадаємо, двох поліцейських затримали співробітники СБУ, поліції та військової прокуратури у Львові під час отримання хабара на суму $1,7 тис. і 4 тис. грн.



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