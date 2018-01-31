CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравоохоронці затримали начальника юрвідділу однієї із райдержадміністрацій Київської області за підозрою у вимаганні 100 тисяч доларів хабара.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чиновник РДА на Київщині вимагав $100 тисяч хабара, – ГПУ
Посадовцю загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років
Фото: Facebook Нацдружин
Чиновнику вже повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), - повідомляє у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган.
Речниця розповіла, що хабар чиновник вимагав за видачу документів щодо оренди земель рекреаційного призначення, водного фонду та невитребуваних паїв на території Переяслав-Хмельницького району.
Тепер посадовцю загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, двох поліцейських затримали співробітники СБУ, поліції та військової прокуратури у Львові під час отримання хабара на суму $1,7 тис. і 4 тис. грн.
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31 01 2018 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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