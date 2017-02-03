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Чиновників міськради Кривого Рогу підозрюють у розтраті 200 млн грн

Більшу частину коштів було перераховано на користь фіктивних підприємств
В ході обшуків в міській раді Кривого Рогу була вилучена тендерна документація.
Чиновників міськради Кривого Рогу підозрюють у розтраті 200 млн грн Юрій Вілкул. Фото: luxnet.ua

У рамках слідчих дій перевіряють законність використання бюджетних коштів, виділених міськрадою в 2016 році. Йдеться про 200 мільйонів гривень за договорами про виконання ремонтних та будівельних робіт.

"Було встановлено, що в переважній більшості стороною контракту були одні і ті ж підприємства, більшу частину коштів було перераховано на користь фіктивних підприємств", - розповів заступник прокурора Дніпропетровської області Роман Токар в ефірі телеканалу 112 Україна.

Прокурор повідомив, що зараз також проводиться ряд обшуків за місцем проживання посадових осіб.

"Слідчі дії тривають. Даних про те, що хтось заважає обшуку, немає. Особи перебувають на робочих місцях. Частину тендерної документації вилучено", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні слідчі прокуратури проводили обшуки в мерії Кривого Рогу. Під підозрою виявився міський голова Юрій Вілкул і його заступники.

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