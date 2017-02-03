Чиновників міськради Кривого Рогу підозрюють у розтраті 200 млн грн
У рамках слідчих дій перевіряють законність використання бюджетних коштів, виділених міськрадою в 2016 році. Йдеться про 200 мільйонів гривень за договорами про виконання ремонтних та будівельних робіт.
"Було встановлено, що в переважній більшості стороною контракту були одні і ті ж підприємства, більшу частину коштів було перераховано на користь фіктивних підприємств", - розповів заступник прокурора Дніпропетровської області Роман Токар в ефірі телеканалу 112 Україна.
Прокурор повідомив, що зараз також проводиться ряд обшуків за місцем проживання посадових осіб.
"Слідчі дії тривають. Даних про те, що хтось заважає обшуку, немає. Особи перебувають на робочих місцях. Частину тендерної документації вилучено", - підкреслив він.
Нагадаємо, сьогодні слідчі прокуратури проводили обшуки в мерії Кривого Рогу. Під підозрою виявився міський голова Юрій Вілкул і його заступники.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану