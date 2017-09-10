Чиновницю "Укрзалізниці", підозрювану у махінаціях, поновили на посаді

Затриманого детективами Національного антикорупційного бюро заступника начальника філії з комерційних питань Центру транспортної логістики "Укрзалізниці" Лілію Петренко суд поновив на посаді.

Таке рішення ухвалила колегія суддів Апеляційного суду міста Києва ще тиждень тому, повідомляє "Слово і Діло".

На думку суду, детективом і прокурором не доведена наявність достатніх підстав вважати, що відсторонення Петренко необхідно для припинення або запобігання протиправної поведінки підозрюваної. Також колегія вказала, що правоохоронці не змогли довести, що чиновниця УЗ перебуваючи на посаді зможе незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, суд прийшов до висновку, що обґрунтованість підозри в скоєнні Петренко кримінального правопорушення викликає сумнів, оскільки будь-якого корисливого мотиву, який є визначальним елементом складу злочину в діях підозрюваної не вбачається з матеріалів провадження.

Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру трьом чиновникам УЗ в недоотриманні підприємством майже 100 мільйонів гривень.

У вересні СБУ затримала першого заступника начальника департаменту аудиту і контролю "Укрзалізниці" Вахтанга Джакелі при отриманні першої частини неправомірної вигоди в розмірі 70 тисяч доларів за вирішення питання про призначення на одну з керівних посад в УЗ.