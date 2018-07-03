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Coca-Cola планує виготовляти алкогольний напій

Coca-Cola планує завоювати долю в сегменті "тюхай" - напоїв з фруктовими смаками
Компанія Coca-Cola планує вперше за 125 років свого існування випустити алкогольний напій.
Coca-Cola планує виготовляти алкогольний напій Фото: businessweek.com

Про це пише The Financial Times.

Рішення про випуск нового продукту, призначеного в першу чергу для японського ринку, в керівництві компанії назвали історичним.

Coca-Cola планує завоювати долю в сегменті "тюхай" - напоїв з фруктовими смаками, що містять близько 5% алкоголю. За даними японських аналітиків, ринок напоїв "тюхай" з 2013 року демонструє щорічне зростання на 5-25%.

Про те, що Coca-Cola може випустити алкогольний напій, раніше заявив глава японського підрозділу компанії Джордж Гардуньо, відповідаючи на запитання про те, які нові продукти готуються до виходу на ринок у 2018 році.

Coca-Cola, як і інші виробники газованих безалкогольних напоїв, останніми роками стикається зі зниженням продажів по всьому світу. Така тенденція пов'язана з тим, що споживачі скорочують споживання напоїв, що містять цукор.

Нагадаємо, ліберально-демократична партія Великої Британії пропонує заборонити відвідини святкової вантажівки кока-коли, бо вона пропагує споживання нездорової їжі.

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07 03 2018 12:10
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