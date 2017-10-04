Данія змінить законодавство для блокування "Північного потоку-2"
"Ми хочемо мати можливість сказати "так" або "ні" з погляду безпеки і зовнішньої політики", - сказав міністр енергетики та клімату Ларс Крістіан Ліллехолт, повідомляє Reuters.
Він додав, що нині можна накласти вето на такі проекти, як "Північний потік-2" лише на підставі загрози екології.
Ліллехолт також наголосив, що дуже позитивно оцінив запит Євросоюзу надати мандат Данії на проведення переговорів з Росією. За словами міністра, будівництво такого газопроводу - "питання не тільки Данії".
Як повідомляється, Данія опинилася в геополітичному конфлікті через намагання Росії та її партнерів отримати дозвіл перекачувати більше газу в Європу через Балтійське море до Німеччини через новий газопровід.
Данія і Швеція на початку цього року попросили Європейську комісію вивчити проект, перш ніж дві держави узгодять дозвільні документи на будівництво газопроводу у їхніх територіальних водах. Дипломати ЄС кажуть, що заблокувати проект газопроводу буде складно.
Джерела в ЄС заявили, що Єврокомісія, відчуваючи, що зрештою не може бути жодних правових підстав блокувати схвалення "Північного потоку-2", затримує його якомога довше, повідомляє агентство.
Нагадаємо, що проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
"Газпрому" буде належати 50% в проекті, європейським компаніям OMV, BASF, Engie, Shell, Uniper - по 10%. Новий трубопровід планується побудувати поруч з "Північним потоком".
Водночас, у компанії "Нафтогаз України" заявили, що транзит газу через Україну буде у 3-4 рази дешевшим, ніж через газопровід "Північний потік-2", який планує збудувати Росія.
Уряди восьми країн Євросоюзу направили голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру лист із запереченнями проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", який подвоїть прямі поставки газу з Росії в Німеччину.
"Північний потік-2", проект якого в даний час знаходиться в стадії підготовки, може представляти певні ризики для енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи. Він сильно вплине на розвиток ринку газу і структуру транзиту газу в регіоні, в першу чергу на транзитний маршруту через Україну", - йдеться в листі.
Раніше, депутати Європейського парламенту закликали держави-члени ЄС відмовитись від будівництва газопроводів в обхід України, зокрема, російського газопроводу "Північний потік-2".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків