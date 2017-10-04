Данія змінить законодавство для блокування "Північного потоку-2"

У Данії наголошують, що нині можна накласти вето на проект "Північний потік-2" лише на підставі загрози екології

Уряд Данії пропонує внести поправки до законодавства, що дозволять забороняти будівництво трубопроводів з міркувань зовнішньої політики або безпеки.

"Ми хочемо мати можливість сказати "так" або "ні" з погляду безпеки і зовнішньої політики", - сказав міністр енергетики та клімату Ларс Крістіан Ліллехолт, повідомляє Reuters.

Він додав, що нині можна накласти вето на такі проекти, як "Північний потік-2" лише на підставі загрози екології.

Ліллехолт також наголосив, що дуже позитивно оцінив запит Євросоюзу надати мандат Данії на проведення переговорів з Росією. За словами міністра, будівництво такого газопроводу - "питання не тільки Данії".

Як повідомляється, Данія опинилася в геополітичному конфлікті через намагання Росії та її партнерів отримати дозвіл перекачувати більше газу в Європу через Балтійське море до Німеччини через новий газопровід.

Данія і Швеція на початку цього року попросили Європейську комісію вивчити проект, перш ніж дві держави узгодять дозвільні документи на будівництво газопроводу у їхніх територіальних водах. Дипломати ЄС кажуть, що заблокувати проект газопроводу буде складно.

Джерела в ЄС заявили, що Єврокомісія, відчуваючи, що зрештою не може бути жодних правових підстав блокувати схвалення "Північного потоку-2", затримує його якомога довше, повідомляє агентство.

Нагадаємо, що проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

"Газпрому" буде належати 50% в проекті, європейським компаніям OMV, BASF, Engie, Shell, Uniper - по 10%. Новий трубопровід планується побудувати поруч з "Північним потоком".

Водночас, у компанії "Нафтогаз України" заявили, що транзит газу через Україну буде у 3-4 рази дешевшим, ніж через газопровід "Північний потік-2", який планує збудувати Росія.

Уряди восьми країн Євросоюзу направили голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру лист із запереченнями проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", який подвоїть прямі поставки газу з Росії в Німеччину.

"Північний потік-2", проект якого в даний час знаходиться в стадії підготовки, може представляти певні ризики для енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи. Він сильно вплине на розвиток ринку газу і структуру транзиту газу в регіоні, в першу чергу на транзитний маршруту через Україну", - йдеться в листі.

Раніше, депутати Європейського парламенту закликали держави-члени ЄС відмовитись від будівництва газопроводів в обхід України, зокрема, російського газопроводу "Північний потік-2".