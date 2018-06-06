Данилюк вимагає слова в Раді перед голосуванням за свою відставку

За словами голови Мінфіну, протягом року на нього тиснули з метою отримання фінансування на проекти депутатів-мажоритарників

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив про чинення на нього тиску і вимагає виступу у Верховній Раді перед голосуванням про його відставку.

"Протягом року на мене чиниться колосальний тиск. Від мене вимагають підтримати програму "Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів". У перекладі на людську мову це – роздача грошей на проекти депутатів-мажоритарників. Це – політична корупція, у народі – "гречка", - пише Данилюк у Facebook.

"Сьогодні кульмінаційний момент. Мене поставлено перед вибором – піти або стати співучасником. Я країною не торгую. Вимагаю жорсткого дотримання регламенту – надати мені слово з трибуни парламенту перед голосуванням", - додав міністр.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що підписав подання у Верховну Раду на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.