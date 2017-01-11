День в АТО: найбільш неспокійно було на Маріупольському напрямку

Від початку сьогоднішньої доби у районі проведення АТО ворог не припиняв обстріли позицій української армії.

Так, найбільш неспокійно було на Маріупольському напрямку. Тут окупанти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї двічі били по укріплення сил АТО біля Талаківки. З цієї ж зброї, у другій половині дня бойовики вели вогонь у районі Водяного, інформує прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку, вночі російсько-окупаційні угруповання обстріляли з озброєння БПМ та автоматичного гранатомету підступи до Луганського. А близько 16 години застосовували протитанкові гранатомети на південно-східних околицях Авдіївки.

Загалом від опівночі противник 5 разів порушив перемир’я. На кожен ворожий обстріл сили АТО відповідали переважаючим вогнем із піхотного озброєння. Унаслідок бойових дій втрат серед наших захисників немає.