День в АТО: найбільш неспокійно було на Маріупольському напрямку
Так, найбільш неспокійно було на Маріупольському напрямку. Тут окупанти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї двічі били по укріплення сил АТО біля Талаківки. З цієї ж зброї, у другій половині дня бойовики вели вогонь у районі Водяного, інформує прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку, вночі російсько-окупаційні угруповання обстріляли з озброєння БПМ та автоматичного гранатомету підступи до Луганського. А близько 16 години застосовували протитанкові гранатомети на південно-східних околицях Авдіївки.
Загалом від опівночі противник 5 разів порушив перемир’я. На кожен ворожий обстріл сили АТО відповідали переважаючим вогнем із піхотного озброєння. Унаслідок бойових дій втрат серед наших захисників немає.
Як повідомляв 31 жовтня штаб АТО, терористи ОРДЛО з великокаліберного кулемету і стрілецької зброї обстріляли опорний пункт ЗСУ біля Опитного. У результаті один український воїн загинув, один був поранений.
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