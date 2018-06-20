Денісова попросила російського омбудсмена ініціювати помилування Сенцова
Відповідний лист від 20 червня вона оприлюднила у Facebook.
"Звернулась до Уповноваженого РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин і звернутися із відповідним проханням до президента РФ", – прокоментувала Денісова.
У листі вона наголошує, що тривалий недопуск до засудженого кримського режисера викликає занепокоєння станом його здоров’я.
Українська омбудсмен апелює до гуманізму та загальнолюдських цінностей.
Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Нагадаємо, російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.
Перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко заявила, що український політв'язень Олег Сенцов не проситиме президента Російської Федерації Володимира Путіна про помилування.
Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.
У п'ятницю уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову не пустили в колонію, де утримують українського політв'язня режисера Олега Сенцова у російському місті Лабитнангі.
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