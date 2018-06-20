Денісова попросила російського омбудсмена ініціювати помилування Сенцова

Відповідний лист від 20 червня вона оприлюднила у Facebook.

"Звернулась до Уповноваженого РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин і звернутися із відповідним проханням до президента РФ", – прокоментувала Денісова.

Українська омбудсмен апелює до гуманізму та загальнолюдських цінностей.

У листі вона наголошує, що тривалий недопуск до засудженого кримського режисера викликає занепокоєння станом його здоров’я.

Нагадаємо, російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

Перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко заявила, що український політв'язень Олег Сенцов не проситиме президента Російської Федерації Володимира Путіна про помилування.

Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.

У п'ятницю уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову не пустили в колонію, де утримують українського політв'язня режисера Олега Сенцова у російському місті Лабитнангі.