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Денісова попросила російського омбудсмена ініціювати помилування Сенцова

В української влади немає ніякої інформації про стан здоров'я політв'язня
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликає російську колегу Тетяну Москалькову допомогти звільнити українця Олега Сенцова з в’язниці.
Денісова попросила російського омбудсмена ініціювати помилування Сенцова Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Відповідний лист від 20 червня вона оприлюднила у Facebook.

"Звернулась до Уповноваженого РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин і звернутися із відповідним проханням до президента РФ",прокоментувала Денісова.

У листі вона наголошує, що тривалий недопуск до засудженого кримського режисера викликає занепокоєння станом його здоров’я.

Українська омбудсмен апелює до гуманізму та загальнолюдських цінностей.


Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Нагадаємо, російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

Перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко заявила, що український політв'язень Олег Сенцов не проситиме президента Російської Федерації Володимира Путіна про помилування.

Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.

У п'ятницю уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову не пустили в колонію, де утримують українського політв'язня режисера Олега Сенцова у російському місті Лабитнангі.

 

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20 06 2018 15:52
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