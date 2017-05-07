Депутат обдурив 90-річну пенсіонерку, продавши її квартиру у центрі Києва
У 2015 році депутат познайомився з 90-річною киянкою, яка на праві власності володіла квартирою в центрі столиці вартістю майже 1,5 млн грн.
"З метою заволодіння квартирою пенсіонерки, зловмисник спочатку увійшов їй в довіру - відвідував, цікавився станом здоров'я, підвозив до лікарні. Однак надалі, користуючись нагодою, викрав всі правовстановлюючі документи на квартиру цієї жінки і, використовуючи копію паспорта останньої з фотографією іншої людини, оформив на себе генеральну довіреність (доручення представляти її інтереси в питаннях продажу і перереєстрації права власності на квартиру, - ред.)", - повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
Після цього, чоловік продав квартиру пенсіонерки за 145 тис грн своєму знайомому.
Київська прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні та обвинувальний акт щодо підозрюваного за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 358 КК і направила до суду для розгляду по суті.
В ході досудового розслідування права пенсіонерки на житло були повністю відновлені.
Нагадаємо, що чиновника з Держгеокадастру Дніпропетровської області затримали за махінації з ділянками для бійців АТО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа