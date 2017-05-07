Депутат обдурив 90-річну пенсіонерку, продавши її квартиру у центрі Києва

Київська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно депутата сьомого скликання Макарівської районної ради Київської області, який шахрайським шляхом відібрав у 90-річної жінки квартиру в Києві.

У 2015 році депутат познайомився з 90-річною киянкою, яка на праві власності володіла квартирою в центрі столиці вартістю майже 1,5 млн грн.

"З метою заволодіння квартирою пенсіонерки, зловмисник спочатку увійшов їй в довіру - відвідував, цікавився станом здоров'я, підвозив до лікарні. Однак надалі, користуючись нагодою, викрав всі правовстановлюючі документи на квартиру цієї жінки і, використовуючи копію паспорта останньої з фотографією іншої людини, оформив на себе генеральну довіреність (доручення представляти її інтереси в питаннях продажу і перереєстрації права власності на квартиру, - ред.)", - повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Після цього, чоловік продав квартиру пенсіонерки за 145 тис грн своєму знайомому.

Київська прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні та обвинувальний акт щодо підозрюваного за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 358 КК і направила до суду для розгляду по суті.

В ході досудового розслідування права пенсіонерки на житло були повністю відновлені.

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