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Депутат від БПП заявив про реєстрацію в Раді проекту земельної реформи Тимошенко, - ДОКУМЕНТ

У Раді зареєстровано точна копію законопроекту 2008 року
Депутати від БПП повторно зареєстрували законопроект "Про ринок землі", який є точною копією проекту закону Юлії Тимошенко від 2008 року.
Депутат від БПП заявив про реєстрацію в Раді проекту земельної реформи Тимошенко, - ДОКУМЕНТ Юлія Тимошенко. Фото: AP

"Слово в слово, кома в кому, точка в точку. Це точна копія того, що пропонувала Юлія Тимошенко в 2008 році. Це компроміс в такому чутливому питанні як ринок землі. Будь-який послідовний, відповідальний політик повинен підтримати бажання реалізувати свої ідеї та напрацювання. Я вірю, що таким політиком і є Юлія Тимошенко", - повідомив виданню "Цензор.НЕТ" народний депутат України від БПП Олексій Мушак, - Нашим опонентам можуть не подобатися пропозиції від коаліції, уряду, Президента. Давайте тоді реалізуємо їх ідеї та напрацювання. Адже позиція не може так кардинально змінюватися в залежності від того у владі ти, або в опозиції. Я вірю, що політики повинні бути послідовними".

За його словами, депутати пропронують Юлії Тимошенко разом просувати її версію ринку землі.

"Запрошуємо Тимошенко і її команду приєднатися до авторського колективу. Більше того, вважаємо вкрай необхідним поміняти написи на агітаційних наметах "Батьківщини" "Зупини дерибан землі" на "За земельну реформу Тимошенко". І відповідно змінити питання, які партія "Батьківщина" планує винести на всеукраїнський референдум".

На думку Мушака, концепція Тимошенко знайде багато прихильників серед поборників економічної свободи.

"Законопроект 7112 від 14.09.2017 або 2143 від 28.02.2008 ліберальна версія ринок землі за всі 26 років земельної дискусії. Судіть самі. Коло покупців дуже широке - громадяни України, підприємства з українськими засновниками, будь-які іноземці, зарегістріроввшіе юридична особа в Україні", - заявляє Мушак.

За його словами, в законопроекті немає мінімальної ціни покупки 1 га землі сільськогосподарського призначення.

Також немає обмежень на концентрацію сільгоспземлі в одних руках.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що має намір обговорювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ) виключення пункту про земельну реформу з нинішньої програми співпраці з Фондом.

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15 09 2017 15:33
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