Левченка побили у Києві:депутат намагався кинути "коктейль Молотова" на акції проти забудови, - ОНОВЛЕНО

Депутата Верховної Ради Юрія Левченка (партія "Свобода") побили в центрі Києві.

"Щойно на вулиці Половецькій 25-27, де ми разом з громадою з півчетвертої ранку протистояли кличківським тітушкам з благоустрою, щоб захистити майно місцевих мешканців і не допустити незаконну забудову, найманці Кличка жорстко (до втрати свідомості) побили народного депутата Юрія Левченка", - повідомив його однопартієць, депутат Київської міськради Святослав Кутняк у Facebook.

Після побиття Левченка доставили в одну з київських лікарень для обстеження.

Фото: facebook.com/s.kutniak

Ділянку на вулиці Половецькій передали торговому представництву Таджикистану, яке планує побудувати тут висотну будівлю. Але проблема в тому, що зараз там розташовані гаражі місцевих жителів, які категорично проти будівництва.

Оновлення: Поліція Києва прокоментувала інцидент, заявивши, що Левченко не звертався із заявою про побиття.

"Попередньо відомо, що біля гаражного кооперативу сталося зіткнення. Наряди поліції встановили, що працівники благоустрою, згідно з приписом, проводили демонтаж гаражів. На місце прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк, які намагалися кинути пляшку із займистою сумішшю. У результаті виникла бійка, яку припинили правоохоронці. Після цього депутати поїхали з місця події. Із заявою про побиття в поліцію вони не зверталися. Повідомлення від лікарів теж не надходило", - заявили в поліції.