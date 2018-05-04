"Депутата" окупаційної влади Євпаторії взяли під варту
Про це повідомив заступник прокурора Автономної Республіки Крим Олександр Удовиченко у Facebook.
"Поки хтось з метою власного самопіару та імітування "бурхливої діяльності", хизувався чужими напрацюваннями, співробітники прокуратури Автономної Республіки Крим та ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим (з дислокацією у м.Херсон) виконували свої професійні обов`язки у результаті чого раніше повідомленому про підозру за ч. 2 ст. 110 КК України депутату незаконно утвореної Євпаторійської міської ради обрано запобіжний захід - тримання під вартою", - написав він.
3 квітня 2018 року Служба безпеки затримала у пункті пропуску "Чаплинка" на адміністративному кордоні з анексованим Кримом депутата так званої "Євпаторійської міської ради".
Пізніше прокуратура АРК повідомила, що затриманому оголосили підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Повідомлялося, що у Херсоні група зловмисників намагалася відбити у співробітників СБУ затриманого на адміністративному кордоні з анексованим Кримом "депутата Євпаторійської міськради".
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