У Херсоні у правоохоронців намагалися відбити затриманого кримського "депутата"
"Сьогодні у Херсоні групою осіб було здійснено спробу відбити від працівників ГУ СБУ в АРК нещодавно затриману на КПВВ особу, вочевидь, активно залучену у встановлення окупаційної влади в Криму, "депутата" окупаційного органу влади в Євпаторії, якому обирали запобіжний захід у херсонському суді" , - повідомив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.
До того ж Бабін розкритикував роботу силовиків під час інциденту.
"З сумом констатуємо відсутність належного рівня координації правоохоронних органів, яка призводить до подібного підняття голови російської п'ятої колони у районах, наближених до Криму", - додав Бабін.
Правоохоронці цю інформацію поки не коментували.
Раніше повідомлялося, що 3 квітня в пункті пропуску "Чаплинка" на адмінкордоні з анексованим Кримом співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали "депутата Євпаторійської міськради". Повідомлялося, що в березні 2014 він брав участь у протиправній діяльності так званої "самооборони Криму". Під час незаконної анексії Кримського півострова він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування України.
За інформацією СБУ, у вересні 2014 року фігуранта справи було обрано депутатом від партії "Єдина Росія" в так званій "Євпаторійській міській раді", створеній окупаційною владою.
Пізніше затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.
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