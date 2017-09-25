Депутати хочуть розширити повноваження Нацгвардії України
Це передбачає законопроект № 6556. Профільний комітет вже рекомендував депутатам підтримати цей документ. Автори ініціативи - представники цього ж комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності - Микола Паламарчук, Віктор Король, Валерій Карпунцов від БПП, Антон Геращенко від НФ, Віталій Барвіненко з депутатської групи "Партія "Відродження", а також нардеп від БПП, представник комітету з питань правової політики та правосуддя Василь Яніцький, - інформує "112.Україна".
Представникам Нацгвардії пропонують надати право:
- складати адмінпротоколи під час охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки,
- доставляти правопорушників до судів, установ виконання покарань, а також конвоювати таких осіб під час їх екстрадиції, зокрема - при вчиненні лісопорушень, порушень правил полювання, правил рибальства і охорони рибних запасів,
- фотографувати, вести аудіо- та відеозйомку, щоб утримати людей від порушення громадського порядку,
- не пускати кудись людей, щоб зберегти державну таємницю, речові докази чи громадський порядок,
- перекривати вулицю для водіїв і пішоходів, оглядати автівки,
- носити, зберігати (в тому числі особисто) і застосовувати не тільки спецзасоби і зброю, а й бойову та іншу техніку,
- оточувати території під час розшуку і переслідування підозрюваних; припинення незаконного видобутку корисних копалин та припинення масових заворушень,
- обшукувати людей та перевіряти документи,
- у невідкладних випадках під час переслідування підозрюваного чи у зв'язку із припиненням злочину, що загрожує багатьом людям, нацгвардієць зможе заходити до приватного житла чи іншого володіння будь-якої особи (але потім про це треба буде негайно письмово доповісти безпосередньому начальнику),
- проводити розмінування - якщо не йдеться про вибухівку терористів.
Для порівняння, наразі нацгвардійці мають право:
- затримувати, передавати поліцейським порушників при охороні об’єктів,
- затримувати, доставляти чи передавати уповноваженим держорганам озброєних осіб під час здійснення антитерористичних операцій,
- затримувати підозрюваних у кримінальному порушенні, втікачів із тюрем, дезертирів,
- розблоковувати військові частини чи бази тощо,
- проводити обшук автівок в зоні проведення АТО або спецоперацій,
- застосовувати заходи фізичного впливу, а також зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю,
- “позичати” транспорт майже у будь-кого, якщо треба припинити злочин, наздогнати порушника, дістатися до зони стихійного лиха тощо.
Деякі повноваження пропонують надати для боротьби з тероризмом. Зокрема, право затримувати представників незаконних збройних формувань, а також знешкоджувати їх у разі реальної загрози іншим людям. У чинному законі прописане право військовослужбовців Нацгвардії брати участь у спецопераціях із знешкодження озброєних злочинців, припиненні діяльності незаконних збройних формувань, а також у заходах, пов’язаних із припиненням терористичної діяльності.
Фото: з відкритих джерел
У мирний час - охороняти бурштин, під час НС - радіоактивні відходи
Автори законодавчої ініціативи пропонують розділити обов'язки Нацгвардії, виходячи з того, чи йдеться про мирний час чи про час дії надзвичайного стану. Зазначимо, в Україні поняття "надзвичайний стан" визначене у відповідному законі. Йдеться про особливий правовий режим, який вводиться, щоб захистити людей від наслідків природних катаклізмів, терактів, конфліктів тощо.
Наразі у законі про Нацгвардію прописані майже ті самі обов'язки без поділу на час застосування.
Законопроект передбачає, що у мирний час представники Нацгвардії мають захищати державну владу - і не тільки від спроб її заміни, а й захоплення. Зокрема, йдеться про охорону президента України.
Окрім того, Нацгвардії пропонують доручити охороняти корисні копалини державного значення та боротися із їх незаконним видобутком. Підкреслимо, наразі таких обов'язків у нацгвардійців немає.
Під час дії надзвичайного стану хочуть додатково зобов'язати Нацгвардію захищати органи держвлади згідно переліку, створеного урядом, а також обороняти ядерні установки та радіоактивні відходи. Разом з тим, нацгвардійці не повинні будуть опікуватися взятими під варту чи засудженими, а також не будуть ліквідовувати наслідки порушень у СІЗО, хоча на даний момент закон це передбачає.
Фото: Нацгвардія Facebook
Спецзасоби і відстань між мітингувальниками і нацгвардійцями
Коли представники Нацгвардії охороняють громадський порядок, може бути ухвалене рішення про застосування спецзасобів, зброї, озброєння, бойової та іншої техніки. Таке рішення приймає голова МВС, командувач Нацгвардії, керівник операції, у складі військової частини - командир. Якщо військовослужбовець діє індивідуально, він приймає таке рішення сам.
Законопроект містить норму про відстань між мітингувальниками та нацгвардійцями, "яка б дозволяла забезпечити безпеку". За можливості ця відстань визначається на місцевості. При скороченні такої відстані нацгвардійці можуть без попередження застосовувати спецзасоби проти мітингувальників. На даний момент нічого подібного в законодавстві не передбачено.
Якщо зараз згідно законодавству перелік та правила застосування спецзасобів встановлює Кабмін, то даний документ пропонує представникам Нацгвардії послуговуватися переліком із закону “Про Національну поліцію”.
На даний момент нацгвардійці можуть застосовувати зброю для відбиття виключного збройного нападу на їх колег чи представників, пропонують дати їм таке право за умови нападу - без згадки зброї.
Згідно ініціативи, представники Нацгвардії можуть застосовувати зброю та бойову техніку, між іншим, щоб відбивати напади із застосуванням повітряних засобів, зокрема - безпілотників.
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Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував депутатам підтримати даний законопроект за основу. Однак поки парламент розглядає судову і пенсійну реформу, документ навряд чи винесуть під купол Ради. Тож розвитку ситуації варто очікувати не раніше середини жовтня.
Нагадаємо, Національна гвардія України наступного року має отримати фінансування з загального фонду держбюджету в обсязі 10 354,0 млн гривень, та ще 739,0 млн гривень зі спецфонду. Крім того, уряд має передбачити фінансування Національної поліції України в обсязі 24 277,2 млн із загального фонду та 90,0 млн гривень – зі спецфонду.
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