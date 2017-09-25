Депутати хочуть розширити повноваження Нацгвардії України

Це передбачає законопроект № 6556. Профільний комітет вже рекомендував депутатам підтримати цей документ. Автори ініціативи - представники цього ж комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності - Микола Паламарчук, Віктор Король, Валерій Карпунцов від БПП, Антон Геращенко від НФ, Віталій Барвіненко з депутатської групи "Партія "Відродження", а також нардеп від БПП, представник комітету з питань правової політики та правосуддя Василь Яніцький, - інформує "112.Україна".

Представникам Нацгвардії пропонують надати право:

Для порівняння, наразі нацгвардійці мають право:

Деякі повноваження пропонують надати для боротьби з тероризмом. Зокрема, право затримувати представників незаконних збройних формувань, а також знешкоджувати їх у разі реальної загрози іншим людям. У чинному законі прописане право військовослужбовців Нацгвардії брати участь у спецопераціях із знешкодження озброєних злочинців, припиненні діяльності незаконних збройних формувань, а також у заходах, пов’язаних із припиненням терористичної діяльності.

Фото: з відкритих джерел

У мирний час - охороняти бурштин, під час НС - радіоактивні відходи

Автори законодавчої ініціативи пропонують розділити обов'язки Нацгвардії, виходячи з того, чи йдеться про мирний час чи про час дії надзвичайного стану. Зазначимо, в Україні поняття "надзвичайний стан" визначене у відповідному законі. Йдеться про особливий правовий режим, який вводиться, щоб захистити людей від наслідків природних катаклізмів, терактів, конфліктів тощо.

Наразі у законі про Нацгвардію прописані майже ті самі обов'язки без поділу на час застосування.

Законопроект передбачає, що у мирний час представники Нацгвардії мають захищати державну владу - і не тільки від спроб її заміни, а й захоплення. Зокрема, йдеться про охорону президента України.

Окрім того, Нацгвардії пропонують доручити охороняти корисні копалини державного значення та боротися із їх незаконним видобутком. Підкреслимо, наразі таких обов'язків у нацгвардійців немає.

Під час дії надзвичайного стану хочуть додатково зобов'язати Нацгвардію захищати органи держвлади згідно переліку, створеного урядом, а також обороняти ядерні установки та радіоактивні відходи. Разом з тим, нацгвардійці не повинні будуть опікуватися взятими під варту чи засудженими, а також не будуть ліквідовувати наслідки порушень у СІЗО, хоча на даний момент закон це передбачає.

Фото: Нацгвардія Facebook

Спецзасоби і відстань між мітингувальниками і нацгвардійцями

Коли представники Нацгвардії охороняють громадський порядок, може бути ухвалене рішення про застосування спецзасобів, зброї, озброєння, бойової та іншої техніки. Таке рішення приймає голова МВС, командувач Нацгвардії, керівник операції, у складі військової частини - командир. Якщо військовослужбовець діє індивідуально, він приймає таке рішення сам.

Законопроект містить норму про відстань між мітингувальниками та нацгвардійцями, "яка б дозволяла забезпечити безпеку". За можливості ця відстань визначається на місцевості. При скороченні такої відстані нацгвардійці можуть без попередження застосовувати спецзасоби проти мітингувальників. На даний момент нічого подібного в законодавстві не передбачено.

Якщо зараз згідно законодавству перелік та правила застосування спецзасобів встановлює Кабмін, то даний документ пропонує представникам Нацгвардії послуговуватися переліком із закону “Про Національну поліцію”.

На даний момент нацгвардійці можуть застосовувати зброю для відбиття виключного збройного нападу на їх колег чи представників, пропонують дати їм таке право за умови нападу - без згадки зброї.

Згідно ініціативи, представники Нацгвардії можуть застосовувати зброю та бойову техніку, між іншим, щоб відбивати напади із застосуванням повітряних засобів, зокрема - безпілотників.

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Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував депутатам підтримати даний законопроект за основу. Однак поки парламент розглядає судову і пенсійну реформу, документ навряд чи винесуть під купол Ради. Тож розвитку ситуації варто очікувати не раніше середини жовтня.

Нагадаємо, Національна гвардія України наступного року має отримати фінансування з загального фонду держбюджету в обсязі 10 354,0 млн гривень, та ще 739,0 млн гривень зі спецфонду. Крім того, уряд має передбачити фінансування Національної поліції України в обсязі 24 277,2 млн із загального фонду та 90,0 млн гривень – зі спецфонду.