Держава орендує приміщення для Євробачення за 35 млн гривень
Відповідну угоду підписали 28 грудня, повідомляється на сайті системи ProZorro.
Згідно з умовами тендеру, оренда поширюється на нежитлові приміщення загальною площею 31 тис. кв. м, у тому числі на три павільйони і 16 конференц-залів.
Їх відновна вартість визначена у розмірі 1,27 млрд гривень.
Терміни оренди окремих об'єктів становлять період з 18 березня по 21 травня 2017 року.
Також телекомпанія зможе користуватися прилеглими територіями - автостоянками, зеленою зоною, дорогами і тротуарами.
Аванс у розмірі 28 млн гривень буде виплачено протягом 12 днів з вступу угоди в силу, решта суми - до червня.
Вартість спожитих комунальних послуг буде компенсована окремо.
Фото:hromadske.ua
Нагадаємо, що півфінальні конкурси Євробачення-2017 в Києві пройдуть 9 та 11 травня, а фінал відбудеться 13 травня.
Відзначимо, що Євробачення пройде в Києві в Міжнародному виставковому центрі. Хто представлятиме Україну на Євробаченні у 2017 буде визначено в лютому.
19 вересня стало відомо, що проект державного бюджету України на 2017 рік передбачає виділення 455,7 млн грн на забезпечення підготовки і проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".
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