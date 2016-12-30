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Держава орендує приміщення для Євробачення за 35 млн гривень

Для проведення "Євробачення-2017 орендували три павільйони і 16 конференц-залів МВЦ
Національна телекомпанія України (НТКУ) домовилося про оренду Міжнародного виставкового центру (МВЦ) біля станції метрополітену "Лівобережна" для проведення міжнародного конкурсу естрадної пісні "Євробачення-2017" за 35,1 млн гривень.
Держава орендує приміщення для Євробачення за 35 млн гривень Фото: iec-expo.com.ua

Відповідну угоду підписали 28 грудня, повідомляється на сайті системи ProZorro.

Згідно з умовами тендеру, оренда поширюється на нежитлові приміщення загальною площею 31 тис. кв. м, у тому числі на три павільйони і 16 конференц-залів.

Їх відновна вартість визначена у розмірі 1,27 млрд гривень.

Терміни оренди окремих об'єктів становлять період з 18 березня по 21 травня 2017 року.

Також телекомпанія зможе користуватися прилеглими територіями - автостоянками, зеленою зоною, дорогами і тротуарами.

Аванс у розмірі 28 млн гривень буде виплачено протягом 12 днів з вступу угоди в силу, решта суми - до червня.

Вартість спожитих комунальних послуг буде компенсована окремо.

Фото:hromadske.ua

Нагадаємо, що півфінальні конкурси Євробачення-2017 в Києві пройдуть 9 та 11 травня, а фінал відбудеться 13 травня.

Відзначимо, що Євробачення пройде в Києві в Міжнародному виставковому центрі. Хто представлятиме Україну на Євробаченні у 2017 буде визначено в лютому.

19 вересня стало відомо, що проект державного бюджету України на 2017 рік передбачає виділення 455,7 млн грн на забезпечення підготовки і проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

 

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30 12 2016 11:57
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