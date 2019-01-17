Держава відмовилася від частки у газовій компанії Фукса

НАК "Надра України" добровільно вийшла зі складу засновників ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" російського бізнесмена Павла Фукса.

Запис в держреєстрі про вихід учасників із компанії, що раніше мала назву "Голден Деррік", датована 31 грудня, свідчать дані в Держреєстрі юридичних осіб, повідомляє enkorr.

У НАК "Надра України" повідомили, що участь у ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" на даний момент нераціональна для компанії, а рішення про вихід зі складу засновників засноване на висновках Державної аудиторської служби.

"Компанія прийняла рішення про зміну взаємин з "Іст Юроуп Петролеум", оскільки бачить великі можливості для "Надра України" у концентрації уваги на власних ліцензійних ділянках і проектах. Це можливості для отримання доходу, що для компанії з державним акціонерним капіталом є пріоритетним", - заявив глава правління держкомпанії Ярослав Климович.

"Активи ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" є ризикованими і вимагають великих капіталовкладень, тому участь в "Іст Юроуп Петролеум" на даний момент нераціональна", - резюмував він.

НАК "Надра України" володіла 33% статутного капіталу "Іст Юроуп Петролеум", що становило 11,6 млн гривень. Після 31 грудня ця частка перейшла до ТОВ "Авант Трейд Лімітед". Власником інших 67% залишається кіпрська Hartlog Limited. Обставини відчуження 33% і вартість цієї угоди в НАК "Надра України" не повідомили, пославшись на комерційну таємницю.

ТОВ "Авант Трейд Лімітед" засноване в грудні 2014 г. На поточний момент засновниками вказані Марія Мартиненко (99%) і Євген Мацієвський (1%). Мартиненко має по 0,1% частки в 20 компаніях, створених "Іст Юроуп Петролеум" в рамках реорганізації своєї діяльності.

Про ТОВ "Авант Трейд Лімітед" стало відомо ще в лютому 2016 р. з повідомлення прес-служби НАК "Надра України". Тоді держкомпанія повідомляла, що ТОВ "Авант Трейд Лімітед" перевів їй 5 млн грн в рамках компенсації за розірваний в суді договір продажу "Надрами України" "Голден Дерріку" частки в одному зі спільних підприємств з розробки Сахалінського родовища.

ТОВ "Голден Деррік" засноване в липні 2007 р. На момент реєстрації компанія на паритетних засадах належала НАК "Надра України" і кіпрській Hartlog Limited.

У 2008 р. частка "Надр України" скоротилася до 33%, а кіпрській компанії виросла до 67%. За інформацією "Української правди", компанія Hartlog Limited на той момент контролювалася Едуардом Ставицьким, Миколою Присяжнюком і Юрієм Іванющенко.

У 2017 році контроль над "Голден Деррік" отримав бізнесмен Павло Фукс. У тому ж році компанія була перейменована в "Іст Юроуп Петролеум", а Державна служба геології відновила їй всі раніше припинені ліцензії на видобуток газу.

У вересні прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив розробити проект постанови, яка скасує надання нових ліцензій на розробку надр компанії Фукса.

Павло Фукс – бізнесмен, який народився у Харкові, потім перебрався до Москви, де прожив тривалий час і заробив капітал. За його словами, він відмовився від російського громадянства, а у 2015 році отримав новий український паспорт.

Фукса помічали на зустрічах з першим заступником фракції БПП Ігорем Кононенком, давнім бізнес-партнером президента Петра Порошенка, а також з нардепом БПП Олександром Грановським, якого ЗМІ називають куратором судової влади від Адміністрації президента.