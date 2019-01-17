Держава відмовилася від частки у газовій компанії Фукса
Запис в держреєстрі про вихід учасників із компанії, що раніше мала назву "Голден Деррік", датована 31 грудня, свідчать дані в Держреєстрі юридичних осіб, повідомляє enkorr.
У НАК "Надра України" повідомили, що участь у ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" на даний момент нераціональна для компанії, а рішення про вихід зі складу засновників засноване на висновках Державної аудиторської служби.
"Компанія прийняла рішення про зміну взаємин з "Іст Юроуп Петролеум", оскільки бачить великі можливості для "Надра України" у концентрації уваги на власних ліцензійних ділянках і проектах. Це можливості для отримання доходу, що для компанії з державним акціонерним капіталом є пріоритетним", - заявив глава правління держкомпанії Ярослав Климович.
"Активи ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" є ризикованими і вимагають великих капіталовкладень, тому участь в "Іст Юроуп Петролеум" на даний момент нераціональна", - резюмував він.
НАК "Надра України" володіла 33% статутного капіталу "Іст Юроуп Петролеум", що становило 11,6 млн гривень. Після 31 грудня ця частка перейшла до ТОВ "Авант Трейд Лімітед". Власником інших 67% залишається кіпрська Hartlog Limited. Обставини відчуження 33% і вартість цієї угоди в НАК "Надра України" не повідомили, пославшись на комерційну таємницю.
ТОВ "Авант Трейд Лімітед" засноване в грудні 2014 г. На поточний момент засновниками вказані Марія Мартиненко (99%) і Євген Мацієвський (1%). Мартиненко має по 0,1% частки в 20 компаніях, створених "Іст Юроуп Петролеум" в рамках реорганізації своєї діяльності.
Про ТОВ "Авант Трейд Лімітед" стало відомо ще в лютому 2016 р. з повідомлення прес-служби НАК "Надра України". Тоді держкомпанія повідомляла, що ТОВ "Авант Трейд Лімітед" перевів їй 5 млн грн в рамках компенсації за розірваний в суді договір продажу "Надрами України" "Голден Дерріку" частки в одному зі спільних підприємств з розробки Сахалінського родовища.
ТОВ "Голден Деррік" засноване в липні 2007 р. На момент реєстрації компанія на паритетних засадах належала НАК "Надра України" і кіпрській Hartlog Limited.
У 2008 р. частка "Надр України" скоротилася до 33%, а кіпрській компанії виросла до 67%. За інформацією "Української правди", компанія Hartlog Limited на той момент контролювалася Едуардом Ставицьким, Миколою Присяжнюком і Юрієм Іванющенко.
У 2017 році контроль над "Голден Деррік" отримав бізнесмен Павло Фукс. У тому ж році компанія була перейменована в "Іст Юроуп Петролеум", а Державна служба геології відновила їй всі раніше припинені ліцензії на видобуток газу.
У вересні прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив розробити проект постанови, яка скасує надання нових ліцензій на розробку надр компанії Фукса.
Павло Фукс – бізнесмен, який народився у Харкові, потім перебрався до Москви, де прожив тривалий час і заробив капітал. За його словами, він відмовився від російського громадянства, а у 2015 році отримав новий український паспорт.
Фукса помічали на зустрічах з першим заступником фракції БПП Ігорем Кононенком, давнім бізнес-партнером президента Петра Порошенка, а також з нардепом БПП Олександром Грановським, якого ЗМІ називають куратором судової влади від Адміністрації президента.
Раніше iPress.ua писав, що Державна служба геології та надр без конкурсу збільшила ліцензійні ділянки для компанії "Іст Юроуп Петролеум" російського бізнесмена Павла Фукса.
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