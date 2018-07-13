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Десятки тисяч людей у Лондоні вийшли на антитрампівський протест, - ВІДЕО

Люди прийшли з різноманітними антитрампівськими плакатами і акесуарами і скандують гасла протии американського президента
Десятки тисяч людей вийшли на протест у центрі Лондона, щоб висловити свою незгоду з політикою президента США Дональда Трампа, який перебуває у Британії з візитом.
Десятки тисяч людей у Лондоні вийшли на антитрампівський протест, - ВІДЕО Фото: Evening Standard

Організатори акції Together Against Trump ("Разом проти Трампа") з посиланням на дані поліції стверджують, що на вулиці Лондона у другій половині дня вишло більше ста тисяч людей, повідомляє канал ITV. Газета Evening Standard наводить цифру у 250 тисяч протестувальників.

У той час як американський лідер поряд з прем'єркою Британії Терезою Мей описував відносини своєї країни як "найвищий рівень особливого", демонстранти на вулиці кричали: "Трамп тут непотрібен!".

Повідомляється, що антитрампівська акція об'єднала людей різних переконань: противників і прихильників Brexit, профспілки, жіночі організації та правозахисників.


Фото: ВВС

Як передає ВВС, Трафальгарська площа, де проходить основний мітинг, заповнена людьми, однак на ній панує досить приязна атмосфера.

Люди прийшли з різноманітними антитрампівськими плакатами і акесуарами і скандують гасла протии американського президента. На плакатах можна прочитати написи на зразок "Це наш карнавал опору", "Я в жодному разі не шанувальник чоловіка з фальшивою засмагою", "Як ти посмів сюди припхатися?" , "Трамп смердючка".

Тут же продають туалетний папір з зображенням Трампа, частина коштів від продажу якого має піти на допомогу людям з психічними вадами.


Фото: ITV

Як відомо, Дональд Трамп вже другий день перебуває у Великій Британії. Вввечері у нього запланована зустріч з королевою Єлизаветою.

Нагадаємо, що Трампа у Лондоні зустріли акціями протесту і велетенським дирижаблем Trump baby.

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13 07 2018 19:35
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