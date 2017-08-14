CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНеповнолітні діти матимуть право подорожувати авіаційним транспортом без супроводу з п’яти років, замість чинного дозволу — з двох.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Подорожувати літаком без супроводу дорослих зможуть діти від п'яти років
Відповідну поправку ухвалили згідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
Фото: iacpublishinglabs.com
Відповідну поправку ухвалили згідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 16 червня 2017 на засіданні ради Міжнародної організації цивільної авіації.
Поправка набуває чинності 23 жовтня 2017 року. Про це повідомляє прес-центр Державної авіаційної служби України.
"Також звертаємо увагу на те, що вказаною поправкою в пасажирську відомість унесена графа "громадянство", - ідеться в повідомленні.
Як повідомляв iPress.ua, на початку травня найбільша італійська авіакомпанія Alitalia повернулася в Україну з регулярними рейсами.
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14 08 2017 14:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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