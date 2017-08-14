Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Подорожувати літаком без супроводу дорослих зможуть діти від п'яти років

Відповідну поправку ухвалили згідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
Неповнолітні діти матимуть право подорожувати авіаційним транспортом без супроводу з п’яти років, замість чинного дозволу — з двох.
Подорожувати літаком без супроводу дорослих зможуть діти від п Фото: iacpublishinglabs.com

Відповідну поправку ухвалили згідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 16 червня 2017 на засіданні ради Міжнародної організації цивільної авіації.

Поправка набуває чинності 23 жовтня 2017 року. Про це повідомляє прес-центр Державної авіаційної служби України.

"Також звертаємо увагу на те, що вказаною поправкою в пасажирську відомість унесена графа "громадянство", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв iPress.ua, на початку травня найбільша італійська авіакомпанія Alitalia повернулася в Україну з регулярними рейсами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 08 2017 14:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.