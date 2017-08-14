Подорожувати літаком без супроводу дорослих зможуть діти від п'яти років Відповідну поправку ухвалили згідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Неповнолітні діти матимуть право подорожувати авіаційним транспортом без супроводу з п’яти років, замість чинного дозволу — з двох.

Фото: iacpublishinglabs.com

Відповідну поправку ухвалили згідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 16 червня 2017 на засіданні ради Міжнародної організації цивільної авіації. Поправка набуває чинності 23 жовтня 2017 року. Про це повідомляє прес-центр Державної авіаційної служби України. "Також звертаємо увагу на те, що вказаною поправкою в пасажирську відомість унесена графа "громадянство", - ідеться в повідомленні. Як повідомляв iPress.ua, на початку травня найбільша італійська авіакомпанія Alitalia повернулася в Україну з регулярними рейсами.

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