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Для розслідування вбивства Шеремета потрібна допомога 14 країн, - Нацполіція

Ратифікована угода з Європолом допоможе у розкритті злочину
Глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що слідство розіслало 14 запитів про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні справи про вбивство журналіста Павла Шеремета
Для розслідування вбивства Шеремета потрібна допомога 14 країн, - Нацполіція Сергій Князєв. Фото: pmg.ua

Про це повідомляє "Українська правда".

"В межах міжнародно-правової допомоги ми скористалися можливістю взаємодії з іншими країнами та направили 14 запитів про надання міжнародної правової допомоги. Від деяких вже отримали відповіді", - зазначив Князєв.

Він висловив сподівання, що нещодавно ратифікована угода з Європолом допоможуть у розкритті злочину.

"У цій справі відпрацьовується кожна ланка, кожний напрямок і зачіпка. Ми постійно повертаємося до відпрацьованого масиву інформації, зокрема, і відеозаписів, перевіряючи та зіставляючи з інформацією, отриманою на наступних етапах", - заявив глава Нацполіції.

Він вважає, що злочинці чітко знали, що робили, професійно готувалися до злочину, розуміли, кому закладали вибухівку, і їм було байдуже, постраждає при цьому хтось ще чи ні.

"Ми робимо все можливе для розкриття цього злочину, але більша відкритість процесу, на жаль, може зашкодити слідству та людям, які тим чи іншим чином мають відношення до цієї справи", - сказав Князєв.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.

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