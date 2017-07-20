Для розслідування вбивства Шеремета потрібна допомога 14 країн, - Нацполіція
Про це повідомляє "Українська правда".
"В межах міжнародно-правової допомоги ми скористалися можливістю взаємодії з іншими країнами та направили 14 запитів про надання міжнародної правової допомоги. Від деяких вже отримали відповіді", - зазначив Князєв.
Він висловив сподівання, що нещодавно ратифікована угода з Європолом допоможуть у розкритті злочину.
"У цій справі відпрацьовується кожна ланка, кожний напрямок і зачіпка. Ми постійно повертаємося до відпрацьованого масиву інформації, зокрема, і відеозаписів, перевіряючи та зіставляючи з інформацією, отриманою на наступних етапах", - заявив глава Нацполіції.
Він вважає, що злочинці чітко знали, що робили, професійно готувалися до злочину, розуміли, кому закладали вибухівку, і їм було байдуже, постраждає при цьому хтось ще чи ні.
"Ми робимо все можливе для розкриття цього злочину, але більша відкритість процесу, на жаль, може зашкодити слідству та людям, які тим чи іншим чином мають відношення до цієї справи", - сказав Князєв.
Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків