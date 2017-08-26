До 2020 року споживання газу потрібно зменшити вдвічі, – Зубко
Зубко закликав до якнайшвидшого встановлення будинкових лічильників тепла, обґрунтовуючи це тим, що, по-перше, державна підтримка на енергоефективність може бути надана тільки будинкам з лічильниками, а по-друге – наявність лічильників дозволяє заощадити, пише "Урядовий портал".
"За нашими підрахунками, це дає щонайменше 20% економії. Встановлення прибудинкових індивідуальних теплових пунктів, які регулюють кількість подачі енергоносія, заощаджує ще 15-17% витрат. До 2020 року поставили завдання зменшити приблизно на 30% загалом по країні споживання газу, який витрачається на виробництво тепла", – стверджує Зубко.
Він зазначив, що до 2020 року поставлено завдання скоротити на 30% споживання газу, який використовується для виробництва тепла. В цілому ж Зубко вважає, що до 2020 року газу можна почати витрачати на 50% менше: загалом можна зменшити витрати газу з 18 до 9 млрд куб. м.
"Там, де здійснили санацію та реновацію будівель, бачимо зменшення витрат на 65%. Для глобальної модернізації житлового фонду потрібні 10 років, наполегливість і бажання. Скажу відверто, українські громади та ОСББ із цим справляються", – підкреслив Зубко.
Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні зменшуються соцнорматіви споживання газу.
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