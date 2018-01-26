До 2050 року населення України скоротиться до 36,42 млн осіб, - ООН

До 2050 року населення України скоротиться з 44,22 млн до 36,42 млн осіб.

"За прогнозами, протягом наступних кількох десятиліть населення Східної Європи різко скоротиться. Що ще гірше, більшість країн відмовляються розглядати рішення, щоб уповільнити демографічну катастрофу"- свідчить прогноз ООН.

У топ-10 країн, яким найбільше загрожує скорочення населення, увійшли Болгарія, Латвія, Молдова, Україна, Хорватія, Литва, Румунія, Сербія, Польща, Угорщина. Оцінюється, що їх населення скоротиться на 15% і більше до 2050 року.

Так, очікується, що населення України до 2050 року скоротиться на 18% до 36 млн 416 тис. осіб, а до 2100 року - до 28 млн 186 тис.

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Раніше в ООН зазначили, що Україна входить до п'ятірки країн за темпами скорочення населення.