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До 2050 року населення України скоротиться до 36,42 млн осіб, - ООН

Україна увійшла в топ-10 країн, яким загрожує демографічна катастрофа
До 2050 року населення України скоротиться з 44,22 млн до 36,42 млн осіб.
До 2050 року населення України скоротиться до 36,42 млн осіб, - ООН Фото: AFP

"За прогнозами, протягом наступних кількох десятиліть населення Східної Європи різко скоротиться. Що ще гірше, більшість країн відмовляються розглядати рішення, щоб уповільнити демографічну катастрофу"-  свідчить прогноз ООН. 

У топ-10 країн, яким найбільше загрожує скорочення населення, увійшли Болгарія, Латвія, Молдова, Україна, Хорватія, Литва, Румунія, Сербія, Польща, Угорщина. Оцінюється, що їх населення скоротиться на 15% і більше до 2050 року.

Так, очікується, що населення України до 2050 року скоротиться на 18% до 36 млн 416 тис. осіб, а до 2100 року - до 28 млн 186 тис.

Для збільшення натисніть на зображення. Фото: ООН

Раніше в ООН зазначили, що Україна входить до п'ятірки країн за темпами скорочення населення.

Нагадаємо, за даними Держстату, чисельність наявного населення України(без урахування Криму, Севастополя та частини зони АТО) станом на 1 квітня 2017 року склала 42 млн 522,8 тисяч осіб.

 
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26 01 2018 11:38
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