До виборів президента РФ в Україні відкриють 4 виборчі дільниці для громадян Росії

Мова йде про виборчі дільниці в Києві, Харкові, Львові та Одесі

В Україні для голосування російських громадян на виборах президента РФ 18 березня відкриють чотири виборчі дільниці.

Про це повідомляє прес-служба посольства РФ в Україні.

"Голосування буде проходити в Посольстві і Генеральних консульствах Росії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про виборчі дільниці в Києві, Харкові, Львові та Одесі.

Як повідомлялося, ЦВК РФ зареєструвала 8 кандидатів, серед яких Володимир Путін, Володимир Жириновський, Ксенія Собчак і Григорій Явлінський.

Напередодні виборів чинний президент Росії Володимир Путін здійснив неузгоджений візит в окупований Крим. У зв'язку з цим МЗС України висловило протест Росії.

Крім того, президент Петро Порошенко закликав країни G7 засудити і не визнавати вибори президента РФ в анексованому Криму.

Як повідомлялося, Порошенко назвав "небезпечною провокацією" візит Путіна на територію Криму і наголосив на важливості єдиної позиції всього світу про невизнання виборів президента РФ на території окупованого півострова.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав жителів окупованого Криму не брати участі та не допомагати в організації виборів президента Росії.