Доба в АТО: 15 ворожих обстрілів, четверо бійців ЗСУ отримали поранення

За минулу добу бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я. У відповідь Збройні Сили України 9 разів застосовували зброю на ураження противника", - йдеться в повідомленні.

Як відзначається, починаючи з 16.00 і майже до 19.00 годин, окупанти 4 рази з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї били по опорним пунктам біля Новоолександрівки. Наші військові жорстко відповідали противнику з піхотного озброєння. В результаті цього протистояння, близько 18.00 години отримав поранення один наш боєць. Крім того під ворожим вогнем ввечері виявилися захисники Трьохізбенки.

На Донецькому напрямку кількість вогневих провокацій дещо зменшилася. Однак і тут бойовики не повністю дотримувалися режиму тиші. Близько 18.00 годині, в результаті обстрілу наших позицій з озброєння БМП і великокаліберного кулемета, неподалік Зайцевого отримав поранення, ще один український боєць. Також, вночі ворожий кулемет працював неподалік Майорського.

Вдень на Приморському напрямку, за уточненими даними, під час обстрілу укріплень сил АТО отримали поранення двоє захисників Широкіно. А ввечері факти застосування противником протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів були зафіксовані в районі Старогнатовки і Талаковки.

У штабі повідомили, що в результаті бойових дій 4 військовослужбовців отримали поранення.

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