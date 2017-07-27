Доба в АТО: 17 обстрілів, один військовий ЗСУ поранений

За минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі, а бойовики 17 разів порушили режим перемир’я.

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Позиції в районі Авдіївки, що на Донецькому напрямку, двічі потрапили під обстріл з гранатометів і стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку терористи гатили неподалік селищ Водяне та Мар’їнка з великокаліберних кулеметів.

Тим часом на Луганському напрямку укріплення в Золотому та Станиці Луганській накрили вогнем зі стрілецької зброї, а з озброєння БПМ били по Новозванівці.

Загалом за минулу добу бандформування 17 разів порушили режим припинення вогню, а бійці АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь. Один український військовий зазнав поранень.

Зазначається, що попри те, що кількість обстрілів зменшилась, окупанти значно активізував розвідувальну діяльність. Зокрема, минулої ночі ЗСУ зафіксували політ 4 безпілотників противника.

"Минулої доби близько 3 ночі, українські захисники, за допомогою тепловізору, виявили розвідгрупу противника яка вивчала позиції сил АТО в районі селища Миколаївка. Після попереджувального вогню, бойовики, не вступаючи у бій відійшли", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, 24 липня, під час стрілянини в Дніпрі були вбиті бійці АТО.