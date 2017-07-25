Під час стрілянини в Дніпрі були вбиті бійці АТО, - ВІДЕО
Про це повідомляє видання "Дніпроград".
Так, за непідтвердженими даними, на місці події від кульового поранення в голову загинув колишній боєць 11 батальйону 59 бригади з позивним "Щука".
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Також численні поранення отримав ветеран АТО Олексій Вагнер, який служив в 20 окремому батальйоні 93 мотопіхотної бригади. Він був доставлений в лікарню, але там помер.
Крім того, поранення отримав адвокат Едмонд Саакян. За словами лікарів, зараз його стан стабілізувався, і його життю ніщо не загрожує.
Депутат міської ради Кривого Рогу Микола Колесник підтвердив загибель і поранення бійців АТО.
"З приводу стрілянини в Центрі Дніпра. Не було ніяких "обоюдних" разборок озброєних угрупувань. З машини вийшло тіло і відстрілялось з автомата по АТОшніках, потім сіло в автівку та поїхало геть. Знаю точно що загинув хлопець з 20-ки, та важко поранили Эдмонда Саакяна, теж з 20-ки", - написав він у Facebook.
Раніше поліція повідомляла, що в результаті стрілянини в Дніпрі загинули двоє людей, ще четверо були поранені.
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