Перестрілка в центрі Дніпра: одна людина загинула, шістьох поранено
Про це повідомляє місцеве видання "Інформатор".
Стрілянина сталася близько 20:00. Ймовірно, стріляли з автоматів Калашникова. Кількість стрільців з'ясовується, на даний момент передбачається, що їх було двоє або троє.
"Ми бачили, як по проспекту вниз в сторону центру їде біла машина. З неї вийшов чоловік і почав стріляти, пострілів було багато, безперервно протягом хвилини, можливо, довше. Стрілець потрапив у двох чоловіків, потім сів у машину і поїхав", — розповіла очевидець Юлія.
За попередньою інформацією, постраждалих троє, один чоловік від отриманих травм помер на місці, двох відвезли в лікарню ім. Мечникова.
Злочинці з місця події втекли. Один з автоматів стрілки викинули далі по проспекту Гагаріна, недалеко від ТЦ "Нагорка".
Пізніше агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області повідомили про те, що дві групи чоловіків словесно з'ясовували стосунки, проте, після того, як не змогли досягти компромісу, почалася стрілянина.
"Одна людина загинула", - підтвердили в поліції.
Також в агентстві відзначили, що ще 6 осіб з вогнепальними пораненнями були доставлені в обласну лікарню ім. Мечникова.
"Двоє знаходяться у важкому стані. Лікарі оперують двох. Потерпілі поступили з вогнепальними пораненнями ніг, голови, живота", - підтвердили лікарі лікарні.
Нагадаємо, сьогодні у центрі Дніпра водії не поділили дорогу і почали з'ясовувати стосунки. Внаслідок інциденту один чоловік отримав поранення ноги із травматичної зброї, інший - ушкодження з газового балончика.
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