Перестрілка в центрі Дніпра: одна людина загинула, шістьох поранено

У Дніпрі на проспекті Гагаріна сталася перестрілка, внаслідок якої одна людина загинула і двоє поранені,

Про це повідомляє місцеве видання "Інформатор".

Стрілянина сталася близько 20:00. Ймовірно, стріляли з автоматів Калашникова. Кількість стрільців з'ясовується, на даний момент передбачається, що їх було двоє або троє.

"Ми бачили, як по проспекту вниз в сторону центру їде біла машина. З неї вийшов чоловік і почав стріляти, пострілів було багато, безперервно протягом хвилини, можливо, довше. Стрілець потрапив у двох чоловіків, потім сів у машину і поїхав", — розповіла очевидець Юлія.

За попередньою інформацією, постраждалих троє, один чоловік від отриманих травм помер на місці, двох відвезли в лікарню ім. Мечникова.

Злочинці з місця події втекли. Один з автоматів стрілки викинули далі по проспекту Гагаріна, недалеко від ТЦ "Нагорка".

Пізніше агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області повідомили про те, що дві групи чоловіків словесно з'ясовували стосунки, проте, після того, як не змогли досягти компромісу, почалася стрілянина.

"Одна людина загинула", - підтвердили в поліції.

Також в агентстві відзначили, що ще 6 осіб з вогнепальними пораненнями були доставлені в обласну лікарню ім. Мечникова.

"Двоє знаходяться у важкому стані. Лікарі оперують двох. Потерпілі поступили з вогнепальними пораненнями ніг, голови, живота", - підтвердили лікарі лікарні.

Нагадаємо, сьогодні у центрі Дніпра водії не поділили дорогу і почали з'ясовувати стосунки. Внаслідок інциденту один чоловік отримав поранення ноги із травматичної зброї, інший - ушкодження з газового балончика.