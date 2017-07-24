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У Дніпрі мажор на Lexus розстріляв авто з вагітною жінкою і дитиною, - ВІДЕО

Постраждалого чоловіка прооперували
У Дніпрі зухвалий водій Lexus відкрив вогонь по автомобілю, в якому перебували вагітна жінка з дитиною
У Дніпрі мажор на Lexus розстріляв авто з вагітною жінкою і дитиною, - ВІДЕО Фото: informator.dp.ua

Інцидент трапився вчора близько другої години дня в районі ж / м Парус. Як розповів постраждалий водій Віктор, він у той час намагався переїхати у другий ряд, щоб повернути. Через те, що його авто їздить на газу, при натисненні педалі газу воно трохи гальмує. За його словами, водієві Lexus, ймовірно, в той момент здалося, що водій намагається його "підрізати", тож він почав переслідувати авто, повідомляє видання "Информатор".


Фото: informator.dp.ua

"Вже на перехресті за Новим мостом на світлофорі він зрівнявся з нами і з вікна відкрив стрілянину по автомобілі. Скло у нас не тоноване, тому водій з пістолетом бачив, що в авто знаходяться вагітна жінка з дитиною. Але це його не зупинило. Щоб захистити від небезпеки сім'ю, я пригальмував, так як зрозумів, що він від нас не відстане", - зауважив водій.

В результаті, Віктор зупинився та вийшов з автомобіля, а водій Лексуса вистрілив в його сторону і влучив йому у праве стегно, а потерпілий, натомість застосував проти нього перцевий балончик. 

Все це відбувалося на очах у 9-річної дитини та вагітної дружини Віктора. В результаті жінці, що була на 8 місяці вагітності, стало погано, а дитина сильно злякалася.

Водій Віктор почав заспокоювати родину, а зловмисник сів у свій Lexus та почав втікати. Попри це, правоохоронцям вдалося його затримати на Кайдакському мосту.

Постраждалого чоловіка прооперували, рана не дуже серйозна, але йому доведеться провести на лікарняному ліжку 4-5 днів.


Фото: informator.dp.ua


Фото: informator.dp.ua
 

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24 07 2017 14:49
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