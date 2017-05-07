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У Харкові п'яний поліцейський протаранив стовп на службовому авто, - ВІДЕО

За кермом автомобіля перебував полковник поліції Ахтямов Олександр Федорович
У Харкові на проспекті Петра Григоренка сталося ДТП за участю поліцейського на службовому авто.
У Харкові п Фото: скріншот з відео 24tv.ua

Полковник поліції Ахтямов обіймає посаду заступника начальника – начальника організаційно-методичного відділу Слідчого управління Головного управління МВС України в Харківській області, повідомляє Police Control Ukraine на Facebook.

Як повідомляють очевидці аварії, поліцейський перебував в стані алкогольного сп’яніння. Про це свідчить і його поведінка у лікарні, яку вдалося зняти на відео.

Хоча сам винуватець ДТП наполягав, щоб був тверезим.

Нагадаємо, що депутат Полтавської облради і голова фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Полтавській облраді Руслан Рогов в нетверезому стані сів за кермо свого автомобіля ГАЗ-31105 ("Волга").

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05 07 2017 13:56
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