У Харкові п'яний поліцейський протаранив стовп на службовому авто, - ВІДЕО

У Харкові на проспекті Петра Григоренка сталося ДТП за участю поліцейського на службовому авто.

Полковник поліції Ахтямов обіймає посаду заступника начальника – начальника організаційно-методичного відділу Слідчого управління Головного управління МВС України в Харківській області, повідомляє Police Control Ukraine на Facebook.

Як повідомляють очевидці аварії, поліцейський перебував в стані алкогольного сп’яніння. Про це свідчить і його поведінка у лікарні, яку вдалося зняти на відео.

Хоча сам винуватець ДТП наполягав, щоб був тверезим.

Нагадаємо, що депутат Полтавської облради і голова фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Полтавській облраді Руслан Рогов в нетверезому стані сів за кермо свого автомобіля ГАЗ-31105 ("Волга").