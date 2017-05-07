CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харкові на проспекті Петра Григоренка сталося ДТП за участю поліцейського на службовому авто.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові п'яний поліцейський протаранив стовп на службовому авто, - ВІДЕО
За кермом автомобіля перебував полковник поліції Ахтямов Олександр Федорович
Фото: скріншот з відео 24tv.ua
Полковник поліції Ахтямов обіймає посаду заступника начальника – начальника організаційно-методичного відділу Слідчого управління Головного управління МВС України в Харківській області, повідомляє Police Control Ukraine на Facebook.
Як повідомляють очевидці аварії, поліцейський перебував в стані алкогольного сп’яніння. Про це свідчить і його поведінка у лікарні, яку вдалося зняти на відео.
Хоча сам винуватець ДТП наполягав, щоб був тверезим.
Нагадаємо, що депутат Полтавської облради і голова фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Полтавській облраді Руслан Рогов в нетверезому стані сів за кермо свого автомобіля ГАЗ-31105 ("Волга").
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 07 2017 13:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа