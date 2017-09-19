Доба в АТО: ситуація загострилася на луганському напрямку

Від початку доби бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військовиків у районі проведення Антитерористичної операції (АТО).

Найбільшу активність бойовики виявили на луганському напрямку, задіявши для обстрілу позицій сил АТО великокаліберну артилерію.

"Від опівночі обстановка найбільше загострилась на луганському напрямку, де кількість ворожих провокацій останнім часом суттєво зростає. Так, майже з першої ночі бойовики двічі били з мінометів калібру 120 мм по наших опорних пунктах на підступах до Новотошківського. А близько 7-ї ранку застосували артилерію калібру 152 мм. Також сьогодні під мінометний обстріл ворога потрапили українські укріплення біля Кримського", - інформує прес-центр штабу АТО у Facebook.

На інших ділянках фронту терористи обстрілювали українські позиції зі стрілецьких знарядь. Всього від початку доби було зафіксовано вісім ворожих обстрілів.

"На донецькому напрямку стрілецька зброя окупантів працювала поблизу Кам’янки та Майорська. А з озброєння БМП ворог бив по наших позиціях на околицях Зайцевого. Загалом від початку доби незаконні збройні формування 8 разів порушили перемир’я", - констатували в штабі.

Нагадаємо, що за минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі.