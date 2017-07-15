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Добкіна арештували на два місяці

Нардеп не має наміру вносити заставу
Печерський районний суд Києва постановив взяти під варту на два місяці народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна і встановив суму застави в 50 млн грн.
Добкіна арештували на два місяці Михайло Добкін. Фото: wikipedia.org

"Я не хочу коментувати рішення суду, як би я до нього не ставився. Якщо ми хочемо жити в правовій державі, ми повинні поважати будь-яке рішення суду. Його потрібно вивчити, зараз ми його отримаємо. Я поки чув тільки на слух. З того, що я почув, я зрозумів, що з усього того, що просили прокурори – їх не задовольнили тільки в розмірі застави: зі 150 млн зменшили до 50. Я не розумію, до чого прив'язка, звідки ці суми. Я зрозумів, що мене не беруть під варту, дають мені 5 днів як альтернативу внести заставу, а якщо я не внесу, мене арештовують. Я вважаю, це реальний арешт, тому що сума застави вона така, що не залишає альтернативи. Це не альтернатива, а її видимість. Таких застав у КПК не було прописано ніде", - зазначив журналістам після засідання суду Добкін, повідомляє "112 Україна".

Він підкреслив, що не готовий внести призначену заставу.

"Я заставу вносити не буду, у мене грошей немає. Особисто я не буду. Якщо заставу не буде внесено, значить приготуюсь. Я налаштовувався на найгірший варіант", - сказав Добкін.

Нагадаємо, прокуратура просила суд застосувати щодо народного депутата Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту, а розмір застави визначити у розмірі не менше 150 мільйонів гривень.

Зокрема, у Печерському суді депутат Вадим Новинський заявив, що 42 депутати фракції Опозиційний блок готові взяти Михайла Добкіна на поруки.

Вчора Михайлу Добкіну вручили підозру. Зазначимо, парламентарі Верховної Ради ухвалили позбавити депутатської недоторканності з Добкіна.

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