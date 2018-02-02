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Додон вважає, що об'єднання з Румунією спровокує громадянську війну в країні

Він виступив за проведення референдуму з цього питання
Президент Ігор Додон вважає, що об'єднання Молдови з Румунією призведе до громадянської війни.
Додон вважає, що об Ігор Додон. Фото: novynarnia.com

"Об'єднання з Румунією, за яке бореться частина громадян Молдови, означає громадянську війну. Як президент я використовую всі законні способи для того, щоб не допустити ліквідації державності Республіки Молдова", -  заявив він в інтерв'ю російському телеканалу НТВ, а частину його опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Допускаю, що деякі сили, які розуміють, що програють вибори, навмисно розробляють цей сценарій і хочуть дестабілізувати ситуацію, але у них нічого не вийде", - зазначив він.

Для вирішення проблеми уніонізму демократичним шляхом він пропонує провести референдум, на якому громадян запитали б, чого вони хочуть.

"Зрозуміло, що переважна більшість буде за збереження державності, але потрібно якось поставити крапку в цьому питанні. Але нинішня влада не погодиться на такий референдум", - вважає президент.

Він також висловився за проведення всенародного референдуму щодо питання вектора зовнішньої політики країни.

Напередодні місцеві ради семи молдавських сіл прийняли заяви про прагнення об'єднання Молдови з Румунією. Ця акція присвячена 100-річчю об'єднання Молдови з Румунією, яке буде відзначатися в 2018 році.

Слід зазначити, що за результатами опитування, проведеного влітку минулого року, 70% громадян Молдови виключають об'єднання з Румунією.

Нагадаємо, Конституційний суд Молдови в п'ятницю, 5 січня, знову тимчасово відсторонив від посади президента країни Ігоря Додона.

Раніше, парламент Молдови знову підтримав відхилений Додоном закон проти російської пропаганди.

 

 

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02 02 2018 15:27
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