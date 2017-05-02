Трамп заявив, що поважає Путіна, але "поняття не має", чи порозуміється з ним

Американський президент вважає, що краще знайти спільну мову з колишнім ворогом ери Холодної Війни, ніж не знайти

Президент США Дональд Трамп поважає російського президента Володимира Путіна, але це не означає, що він обов'язково з ним порозуміється.

"Вважаю, що краще порозумітися з Росією, ніж не порозумітися. І якщо Росія допоможе нам у боротьбі з "ІДІЛ", в цій масштабній боротьбі, а також з ісламським тероризмом в усьому світі, то це буде чудово", - заявив американський президент в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Він також додав, що "поняття не має", чи зможе порозумітися з Путіним. "Чи я зможу порозумітися з ним? Поняття не маю", - зазначив Трамп.

За словами президента США, він цінуватиме будь-яку співпрацю з Росією в боротьбі з терористами ІДІЛ. Він також сказав, що краще знайти спільну мову з колишнім ворогом ери Холодної Війни, ніж не знайти.

На заперечення журналіста, що Путін є вбивцею Трамп відповів: "Є багато вбивць. У нас є багато вбивць. А ви гадаєте, наша країна така безневинна?".

Варто зазначити, що Кремль назвав загострення ситуації на Донбасі приводом для якнайшвидшого відновлення діалогу між РФ і США, в тому числі стосовно України.

Раніше президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив, що Сполучені Штати працюватимуть над відновленням миру уздовж українського кордону.