Трамп заявив, що поважає Путіна, але "поняття не має", чи порозуміється з ним
"Вважаю, що краще порозумітися з Росією, ніж не порозумітися. І якщо Росія допоможе нам у боротьбі з "ІДІЛ", в цій масштабній боротьбі, а також з ісламським тероризмом в усьому світі, то це буде чудово", - заявив американський президент в інтерв'ю телеканалу Fox News.
Він також додав, що "поняття не має", чи зможе порозумітися з Путіним. "Чи я зможу порозумітися з ним? Поняття не маю", - зазначив Трамп.
За словами президента США, він цінуватиме будь-яку співпрацю з Росією в боротьбі з терористами ІДІЛ. Він також сказав, що краще знайти спільну мову з колишнім ворогом ери Холодної Війни, ніж не знайти.
На заперечення журналіста, що Путін є вбивцею Трамп відповів: "Є багато вбивць. У нас є багато вбивць. А ви гадаєте, наша країна така безневинна?".
Варто зазначити, що Кремль назвав загострення ситуації на Донбасі приводом для якнайшвидшого відновлення діалогу між РФ і США, в тому числі стосовно України.
Раніше президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив, що Сполучені Штати працюватимуть над відновленням миру уздовж українського кордону.
Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 лютого президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
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