США працюватимуть над відновленням миру в Україні, - Трамп
"Ми будемо працювати з Україною, Росією, а також всіма іншими залученими сторонами, щоб допомогти їм відновити мир уздовж кордону", - йдеться в заяві Білого дому, повідомляє "Reuters".
Як повідомляв iPress.ua, в ніч з 4 на 5 лютого президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
Лідери України і США обговорили ескалацію напруженості і погіршення гуманітарної ситуації насамперед у районі Авдіївки
Нагадаємо, держдепартамент США висловив стурбованість у зв'язку з ситуацією в Авдіївці і закликав негайно припинити вогонь.
Варто зазначити, що Кремль назвав загострення ситуації на Донбасі приводом для якнайшвидшого відновлення діалогу між РФ і США, в тому числі стосовно України.
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