США працюватимуть над відновленням миру в Україні, - Трамп

Трамп готовий працювати з Україною і РФ по Донбасу

Президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив, що Сполучені Штати працюватимуть над відновленням миру уздовж українського кордону.

"Ми будемо працювати з Україною, Росією, а також всіма іншими залученими сторонами, щоб допомогти їм відновити мир уздовж кордону", - йдеться в заяві Білого дому, повідомляє "Reuters".

Як повідомляв iPress.ua, в ніч з 4 на 5 лютого президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.