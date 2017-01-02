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Росія закликала США до переговорів у зв'язку з ескалацією на Донбасі

Дмитро Пєсков розцінив штурм Авдіївки як привід для діалогу
Кремль назвав загострення ситуації на Донбасі приводом для якнайшвидшого відновлення діалогу між РФ і США, в тому числі стосовно України.
Росія закликала США до переговорів у зв Фото:i.lb.ua

"Щодо нинішнього загострення на лінії зіткнення, то, напевно, це зайвий привід для якнайшвидшого відновлення діалогу і співпраці між Росією й Америкою, в тому числі в інтересах розв'язання української кризи", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому Пєсков зазначив, що ситуація в Україні протягом телефонної розмови президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа предметно не обговорювалася.

"Акцентувалася необхідність якнайшвидшого врегулювання української кризи", - додав він.

Нагадаємо, російська сторона Спільного центру з контролю і координації припинення вогню (СЦКК) надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню.

Проте, бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України (ЗСУ) в зоні проведення антитерористичної операції (АТО). Станом на 14:00 внаслідок бойових дій загинули двоє українських військовослужбовців.

Також зазначимо, що Держдепартамент США висловив стурбованість у зв'язку з ситуацією в Авдіївці і закликав негайно припинити вогонь.
 
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