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Ще двоє українських військових загинули на Донбасі, - штаб

Двоє бійців ЗСУ дістали поранення
Бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України (ЗСУ) в зоні проведення антитерористичної операції (АТО). Станом на 14:00 внаслідок бойових дій загинули двоє українських військовослужбовців.
Ще двоє українських військових загинули на Донбасі, - штаб Фото: пресс-служба президента

"Російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями щодо встановлення режиму припинення вогню. Противник продовжує обстріли українських позицій у Авдіївці, Шахті Бутівці, Пісках, Водяному, Мар’їнці, Красногорівці та Новогригорівці, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, танки, артилерію, міномети й стрілецьку зброю. За попередньою інформацією станом на 14.00 серед українських захисників є втрати. Двоє військовослужбовців загинуло та двоє поранено", - повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Зазначимо, під час обходу вулиць в Авдіївці, які постраждали від ранкового обстрілу, поліція знайшла труп жінки з численними осколковими пораненнями.

Раніше iPress.ua повідомляв, що за останню добу в зоні АТО загинув один військовий, 18 бійців отримали поранення.

Нагадаємо, бойовики у середу продовжили обстріли українських позицій в районі Авдіївки, в тому числі із заборонених Мінськими угодами РСЗО БМ-21 "Град".

 

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01 02 2017 15:03
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