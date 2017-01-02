Ще двоє українських військових загинули на Донбасі, - штаб

Бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України (ЗСУ) в зоні проведення антитерористичної операції (АТО). Станом на 14:00 внаслідок бойових дій загинули двоє українських військовослужбовців.

"Російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями щодо встановлення режиму припинення вогню. Противник продовжує обстріли українських позицій у Авдіївці, Шахті Бутівці, Пісках, Водяному, Мар’їнці, Красногорівці та Новогригорівці, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, танки, артилерію, міномети й стрілецьку зброю. За попередньою інформацією станом на 14.00 серед українських захисників є втрати. Двоє військовослужбовців загинуло та двоє поранено", - повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Зазначимо, під час обходу вулиць в Авдіївці, які постраждали від ранкового обстрілу, поліція знайшла труп жінки з численними осколковими пораненнями.