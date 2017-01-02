Ще двоє українських військових загинули на Донбасі, - штаб
"Російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями щодо встановлення режиму припинення вогню. Противник продовжує обстріли українських позицій у Авдіївці, Шахті Бутівці, Пісках, Водяному, Мар’їнці, Красногорівці та Новогригорівці, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, танки, артилерію, міномети й стрілецьку зброю. За попередньою інформацією станом на 14.00 серед українських захисників є втрати. Двоє військовослужбовців загинуло та двоє поранено", - повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
Зазначимо, під час обходу вулиць в Авдіївці, які постраждали від ранкового обстрілу, поліція знайшла труп жінки з численними осколковими пораненнями.
Раніше iPress.ua повідомляв, що за останню добу в зоні АТО загинув один військовий, 18 бійців отримали поранення.
Нагадаємо, бойовики у середу продовжили обстріли українських позицій в районі Авдіївки, в тому числі із заборонених Мінськими угодами РСЗО БМ-21 "Град".
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