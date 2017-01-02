Росія досі не надала гарантій "тиші" в Авдіївці, - ОНОВЛЕНО
"Станом на 11:00 ми так і не отримали письмової гарантії припинення вогню від російської сторони в СЦКК. Наші ремонтники не можуть виїхати на місце для проведення робіт із відновлення електропостачання до Авдіївки", - повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.
Водночас, прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду сказав: "щойно росіяни приймуть рішення і припинять обстріл", українські ремонтники налагодять роботу систем.
Оновлення: Російська сторона Спільного центру з контролю і координації припинення вогню (СЦКК) надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню, - заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.
"Щойно російська сторона в СЦКК надала нам письмове підтвердження гарантій припинення вогню. Три дні неймовірних зусиль президента України, наших міжнародних партнерів!", - зазначив він.
При цьому Жебрівський додав, що ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.
"З боку окупованих територій також вийшла бригада електромонтерів. Після проведення детальних обстежень, буде визначено масштаб пошкоджень і об’єми відновлювальних робіт", - додав він.
Зазначимо, з Авдіївки Донецької області, зранку, 1 лютого, евакуювали 80 дітей. Евакуація добровільна.
Нагадаємо, в Авдіївці у квартирах підтримують температуру на рівні 15 градусів тепла, електропостачання немає, воду дають по графіку, газ є.
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