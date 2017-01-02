Авдіївка: у будинках 15 градусів тепла, світла нема, вода за графіком
"Уночі, із технічних причин, температура у тепломережах міста трошки впала, але працівникам Коксохіму вже вдалось її підняти. Зараз температура теплоносія 35 градусів", – повідомляють керівник Донецької області Павло Жебрівський у Facebook та Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Вода у місті є, тиску вистачає, щоб підняти воду до 4 поверху багатоповерхівок. Газ у будинках також є", – інформує він.
"До міста прибуло 8 вантажівок допомоги", – також пише голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.
За даними ДСНС станом на 8 ранку, централізоване теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тисячі осіб, здійснюється за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі: температура теплоносія в тепломережі – 50 градусів тепла, у квартирах температура повітря – 15 градусів тепла.
Централізоване водопостачання здійснюється по графіку з резерву, в разі необхідності буде забезпечено підвіз води.
Централізоване електропостачання відсутнє.
Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечують електроенергією від 5 генераторів ДСНС (в резерві знаходяться 12 генераторів різної потужності, додатково залучено 3 потужних пересувних електростанції).
При температурі -15 градусів морозу розгорнуто 11 пунктів обігріву (7 ДСНС, 3 стаціонарних, 1 благодійної організації), до яких звернулось близько 900 осіб, забезпечено харчування 3 польовими кухнями.
Відпрацьовано питання щодо евакуації людей похилого віку з будинку пристарілих та близько 12 тисяч осіб у разі ускладнення обстановки (поки що виявили бажання 140 осіб).
За даними кореспондента ТСН, перші автобуси з людьми, які побажали евакуюватися з Авдіївки, мали виїхати близько 9:00, однак офіційної інформації про це поки немає.
4 піротехнічні розрахунки ДСНС знаходяться в готовності для проведення робіт з розмінування після настання режиму "тиші", 2 піротехнічні розрахунки – у резерві.
Як відомо, станом на ранок 1 лютого домовленість про режим "тиші" не виконана, обстріли Авдіївки тривають.
31 січня пошкоджено залізничну колію сполученням Авдіївка – Очеретино.
Нагадаємо, біля 7 години ранку, 1 лютого, бойовики продовжили обстріл міста Авдіївка, в результаті чого дістав поранення цивільний мешканець 1954 року народженння.
Зазначимо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 86 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Один український військовий загинув, дев'ять отримали поранення, ще дев'ять були травмовані.
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