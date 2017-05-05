Донецька фільтрувальна станція залишається без електрики
"Станом на 7 год. 5 травня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Водопостачання населенню здійснюється згідно з графіком із запасів води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м. куб.". – повідомляє прес-служба ДСНС.
Також там зазначається, що 4 травня співробітниками ДТЕК здійснювалось обстеження ліній електропередач у м. Авдіївка – пошкоджень не виявлено.
Подальше обстеження високовольтної лінії електропередач планується провести 5 травня за умов гарантії безпеки працівників.
У ДержНС уточнили, що подальше обстеження високовольтної лінії електропередач планується провести 5 травня за умови гарантії безпеки працівників ДТЕК.
При цьому спікер штабу АТО Ярослав Чепурний в ефірі "112 Україна" заявив, що водозабезпечення Авдіївки припинено повністю.
"Тривають відновлювальні роботи поблизу міста. Наразі взагалі води в Авдіївці немає. Два дні на перші поверхи ще подавалося з резервуара, поки взагалі немає води. Я щойно спілкувався з нашим прес-офіцером, який був у селищній раді. Там йому повідомили, що сьогодні буде делегація - представники ОБСЄ, наші офіцери, СЦКК разом з ремонтною бригадою повинні виїхати туди, до ДФС", - сказав він.
Нагадаємо, 2 травня було знову знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію.
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