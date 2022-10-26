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Дослідники NASA виявили нові потужні джерела метану на Землі

Нова місія NASA для вивчення джерел мінерального пилу на Землі (EMIT) виявила на планеті нові «супервипромінювачі» метану - одного з найпопулярніших парникових газів.
Дослідники NASA виявили нові потужні джерела метану на Землі Фото: з вільного доступу

Про це повідомляється на сайті космічного агентства.

За допомогою апарату EMIT, встановленого на Міжнародній космічній станції у липні, науковці ідентифікували понад 50 «супервипромінювачів» у Центральній Азії, на Близькому Сході та на південному заході США. 

Згідно з дослідженням, серед найбільших джерел викиду метану зараз на планеті – нафтові родовища, сміттєзвалища та сільськогосподарські компанії.

В ході минулорічної Конференції ООН зі змін клімату (СОР26) Україна пообіцяла до 2030-го року знизити викиди парникових газів на 65% та істотно знизити емісію метану в довкілля.

Раніше повідомлялось, що зонд NASA зробив нові знімки Землі й Місяця.

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26 10 2022 21:09
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