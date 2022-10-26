ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНова місія NASA для вивчення джерел мінерального пилу на Землі (EMIT) виявила на планеті нові «супервипромінювачі» метану - одного з найпопулярніших парникових газів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дослідники NASA виявили нові потужні джерела метану на Землі
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляється на сайті космічного агентства.
За допомогою апарату EMIT, встановленого на Міжнародній космічній станції у липні, науковці ідентифікували понад 50 «супервипромінювачів» у Центральній Азії, на Близькому Сході та на південному заході США.
Згідно з дослідженням, серед найбільших джерел викиду метану зараз на планеті – нафтові родовища, сміттєзвалища та сільськогосподарські компанії.
В ході минулорічної Конференції ООН зі змін клімату (СОР26) Україна пообіцяла до 2030-го року знизити викиди парникових газів на 65% та істотно знизити емісію метану в довкілля.
Раніше повідомлялось, що зонд NASA зробив нові знімки Землі й Місяця.
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26 10 2022 21:09 МЕДІА
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