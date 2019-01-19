Дослідники оприлюднили рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів у 2018 році
Згідно з даними центру Kantar TNS CMeter, сайт google.com станом на грудень 2018 року має охоплення у понад 22 мільйони користувачів. У трійці лідерів - також сайти відеохостингу Youtube та соцмережі Facebook.
Як ідеться у дослідженні, у 2018 році в Україні зросла кількість інтернет-користувачів.
"Уже 70% українців користуються інтернетом (63% у 2017 році). Збільшився також і час перебування українців в інтернет - 82% користувачів кожного дня підключаються до "глобальної павутини", 14% - раз в тиждень або частіше, 4% - декілька разів на місяць і рідше", - зазначають інтернет-дослідники.
Ось як виглядає ТОП-20 найбільш відвідуваних сайтів в Україні, за даними Kantar TNS CMeter:
Фото:KANTAR TNS
У дослідженні також ідеться, що у рейтингу популярних сайтів підсилили свої позиції інтернет-магазини, обіймаючи 9 з 25 місць. Зокрема, у 10-ку лідерів потрапили сайти інтернет-магазинів Rozetka (11 млн) та Prom.ua (10 млн).
Варто додати, що за даними дослідження AdvertTrack Factum Group, низка інтернет-магазинів, у тому числі, посідають чільні місця у рейтингу найпопулярніших рекламодавців за грудень 2018 року.
За даними Kantar TNS CMeter, серед заборонених у 2017 році ресурсів тільки російська соціальна мережа "Вконтанте" утримується в ТОП-25 сайтів – 17-те місце в грудні 2018 року проти 10-го у грудні 2017 року.
Водночас, за даними дослідження Української інтернет-асоціації (UIA), попри заборону соцмережа "Вконтанте" посіла 5-е місце у рейтингу найпопулярніших в Україні сайтів станом на грудень 2018 року. Крім того, у 10-ку найпопулярніших за даними UIA потрапили заборонені російські сайти "Яндекс" та "Одноклассники".
Трійку лідерів, як і у дослідженні Kantar TNS CMeter, зберігають Google, Youtube та Facebook.
Нагадаємо, що сервіс онлайн-відео буде видаляти ролики, у яких показано небезпечні для здоров'я виклики або пранки.
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