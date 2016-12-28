Дозвіл на затримання та арешт Курченка скасовано Апеляційним судом

Сьогодні, 28 грудня, Апеляційний суд Києва скасував ухвалу судді Печерського райсуду міста Києва від 10 травня 2016 року про обрання щодо Сергія Курченка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Апеляційну скаргу адвоката, яка діє у захист прав та інтересів підозрюваного Курченка С.В. – задовольнити", - йдеться у рішенні суду, повідомляє прес-служба відомства.

Апеляційним судом скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року про обрання відносно Курченка С.В. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та роз’ясненням, що після його затримання і не пізніш як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміну його на більш м’який запобіжний захід.

"Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання заступника начальника третього відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України про обрання відносно підозрюваного Курченка С.В. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – відмовити", - йдеться в рішенні Апеляційного суду.

Нагадаємо, Курченко фігурує в справі про скраплений газ як голова злочинної організації. Слідство стверджує, що в 2010-2014 роках його компанії отримували скраплений газ "Укргазвидобування" і "Укрнафти" за заниженою ціною (встановленої як для населення), а продавали як автогаз за ринковою. Раніше в цій справі під суд було відправлено чотирьох колишніх заступників голови Харківської, Київської, Черкаської та Донецької обласних адміністрацій.

Також підозру складено колишньому заступнику директора компанії "Газ України" Оксані Масс, яка була бізнес-партнером Сергія Курченка. Слідство вважає, що протягом 2010 року - початку 2014 року вона, будучи членом аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля, за попередньою змовою з Курченком забезпечила фактичну монополізацію підконтрольними Курченкові підприємствами ринку купівлі-продажу скрапленого газу.

У червні було затримано голову аукціонного комітету, колишнього заступника міністра економіки Олександра Сухомлина, а через пару днів - при спробі виїзду з країни затримали колишнього топ-менеджера СЄПЕК Андрія Кошеля, на якого були записані головні структури групи.