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Двох чиновників Запорізької ОДА та директора ТОВ запідозрили в розтраті 1,5 млн грн

Передбачається, що підозрювані розтратили гроші, призначені на будівництво дитячого садка
Прокуратура вручила підозру заступнику начальника Управління капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації, колишньому працівнику цього ж управління Запорізької ОДА, а також директору одного з ТОВ. Їх підозрюють у привласненні та розтраті коштів на суму понад 1,5 млн грн за попередньою змовою.
Двох чиновників Запорізької ОДА та директора ТОВ запідозрили в розтраті 1,5 млн грн Фото: з вільних джерел

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

"В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що вищезгадані особи уклали договір про будівництво дитячого садку в смт. Балабине Запорізької області за державні кошти, проте на місці, де за підписаними актами виконаних робіт начебто був побудований вищезгаданий соціальний об’єкт - виявився лише каркас будівлі, натомість державні гроші було розтрачено", - написала вона.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього директора держпідприємства "Луцький КХП №2" за підозрою у розтраті зерна на суму понад 58 млн гривень.

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13 03 2018 21:28
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