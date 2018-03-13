Двох чиновників Запорізької ОДА та директора ТОВ запідозрили в розтраті 1,5 млн грн Передбачається, що підозрювані розтратили гроші, призначені на будівництво дитячого садка

Прокуратура вручила підозру заступнику начальника Управління капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації, колишньому працівнику цього ж управління Запорізької ОДА, а також директору одного з ТОВ. Їх підозрюють у привласненні та розтраті коштів на суму понад 1,5 млн грн за попередньою змовою.

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Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook. "В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що вищезгадані особи уклали договір про будівництво дитячого садку в смт. Балабине Запорізької області за державні кошти, проте на місці, де за підписаними актами виконаних робіт начебто був побудований вищезгаданий соціальний об’єкт - виявився лише каркас будівлі, натомість державні гроші було розтрачено", - написала вона. Наразі досудове розслідування триває. Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього директора держпідприємства "Луцький КХП №2" за підозрою у розтраті зерна на суму понад 58 млн гривень.

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