Двох українців затримали в Австрії за підозрою в контрабанді У них знайшли 150 блоків нелегально завезених цигарок

Міграційна поліція Австрії затримала у Відні двох громадян України за підозрою у ввезені незаконної партії цигарок.

Фото: ТАСС

Про це повідомляє австрійське видання Heute. Вранці, 11 серпня, на центральному вокзалі Відня співробітники міграційної поліції вирішили перевірити багаж двох українців 31 і 46 років. Перевірка завершилася арештом, оскільки в багажі громадян України знайшли 150 блоків нелегально ввезених сигарет (загалом 30 тис. штук). Контрабандну продукцію вилучили, підозрюваних затримали. Офіційного підтвердження цієї інформації від дипломатичних органів України наразі немає. Нагадаємо, словацькі митники конфіскували в українців контрабандний бурштин на €200 тис.

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