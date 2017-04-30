"Динамо" обіграло "Чорноморець" на заключному матчі 27-го туру Прем'єр-ліги
Про це повідомляє офіційний сайт змагань, пише УНІАН.
Гра завершилася з рахунком 1:4.
Матч проходив у Києві за домовленістю клубів, через незадовільний стан газону арени "Чорноморець" в Одесі.
Кияни дуже потужно розпочали матч і вирішили долю переможця вже в першому таймі. На 2-й хвилині рахунок відкрив Андрій Ярмоленко. Після ідеальної передачі Шепелєва прийняв м'яч Ярмоленко, підробив і з лінії штрафного пробив під поперечину. А накінець тайму кияни двічі вразили ворота суперника.
На 41-й хвилині відзначився Артем Бесєдін. В атаці киян Ярмоленко м'якою передачею у штрафний вивів Бесєдіна на удар, і той, прийнявши м'яч на груди другим дотиком відправив м'яч у дев'ятку.
А за 2 хвилини, на 43-й, рахунок до розгромного довів Домагой Віда. Після навісу з кутового Віда зіграв на випередження та головою відправив м'яч у ворота.
У другому таймі команда "Динамо" спокійно втримала перевагу в рахунку. На 80-й хвилині Ярмоленко зробив дубль, реалізувавши пенальті. У відповідь, на 84-й хвилині, Микита Татарков забив гол престижу. Після потужного дальнього удару гравця одеситів, м'яч вдарився перед Ковалем в газон і влетів у верхній кут.
Таким чином, "Динамо" зберегло відставання від гірників в 14 очок (72 проти 58) і не дозволило основному супернику вже сьогодні стати чемпіоном України.
Разом із тим, кияни до 16 очок збільшили відрив від луганської "Зорі" (42) і вже точно не опустяться нижче 2-го місця в підсумковій турнірній таблиці.
Нагадаємо, поєдинок "Шахтар" (Донецьк) – ФК "Олександрія" 27-го туру чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги 30 квітня у Харкові завершився мінімальною перемогою донеччан 1:0.
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