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"Динамо" обіграло "Чорноморець" на заключному матчі 27-го туру Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 1:4
У Києві завершився заключний матч 27-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" виступав у ролі номінальних господарів гри з "Динамо" і програв супернику.
"Динамо" обіграло "Чорноморець" на заключному матчі 27-го туру Прем Фото: fcdynamo.kiev.ua

Про це повідомляє офіційний сайт змагань, пише УНІАН.

Гра завершилася з рахунком 1:4.

Матч проходив у Києві за домовленістю клубів, через незадовільний стан газону арени "Чорноморець" в Одесі.

Кияни дуже потужно розпочали матч і вирішили долю переможця вже в першому таймі. На 2-й хвилині рахунок відкрив Андрій Ярмоленко. Після ідеальної передачі Шепелєва прийняв м'яч Ярмоленко, підробив і з лінії штрафного пробив під поперечину. А накінець тайму кияни двічі вразили ворота суперника.

На 41-й хвилині відзначився Артем Бесєдін. В атаці киян Ярмоленко м'якою передачею у штрафний вивів Бесєдіна на удар, і той, прийнявши м'яч на груди другим дотиком відправив м'яч у дев'ятку.

А за 2 хвилини, на 43-й, рахунок до розгромного довів Домагой Віда. Після навісу з кутового Віда зіграв на випередження та головою відправив м'яч у ворота.

У другому таймі команда "Динамо" спокійно втримала перевагу в рахунку. На 80-й хвилині Ярмоленко зробив дубль, реалізувавши пенальті. У відповідь, на 84-й хвилині, Микита Татарков забив гол престижу. Після потужного дальнього удару гравця одеситів, м'яч вдарився перед Ковалем в газон і влетів у верхній кут.

Таким чином, "Динамо" зберегло відставання від гірників в 14 очок (72 проти 58) і не дозволило основному супернику вже сьогодні стати чемпіоном України.

Разом із тим, кияни до 16 очок збільшили відрив від луганської "Зорі" (42) і вже точно не опустяться нижче 2-го місця в підсумковій турнірній таблиці.

Нагадаємо, поєдинок "Шахтар" (Донецьк) – ФК "Олександрія" 27-го туру чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги 30 квітня у Харкові завершився мінімальною перемогою донеччан 1:0.

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30 04 2017 22:00
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