Директор ВНЗ на Львівщині обіцяв за хабар допомогти зі вступом

Корупціонеру загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років

На Львівщині правоохоронці викрили у хабарництві директора вищого навчального закладу.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури, встановили, що під час вступної кампанії керівник "вишу" вимагав у абітурієнта кошти за вступ до навчального закладу, повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

За двісті доларів США посадовець обіцяв абітурієнту посприяти у прийомі документів та у зарахуванні його на навчання у вказаний навчальний заклад за спеціальністю, пов’язаною із комп’ютерним програмуванням.

Правоохоронці викрили посадовця під час отримання коштів. У подальшому оперативники виявили у робочому кабінеті директора та вилучили грошові готівкові кошти в сумі шістсот доларів США, походження яких з’ясовується.

Працівники слідчого управління відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) КК України.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали під час отримання хабара двох співробітників одного з вищих навчальних закладів Харківської області.