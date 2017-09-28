Екс-інженер Uber заснував релігію для поклоніння штучному інтелекту

Колишній інженер Uber Ентоні Левандовскі, який працював над створенням безпілотних автомобілів, оголосив про створення власної релігії "Шлях майбутнього"

Про це повідомляє CNET.

В основі некомерційної релігійної організації лежить вчення про "розвиток бога, заснованого на штучному інтелекті".

Левандовскі подав документи про реєстрацію організації "Шлях майбутнього" в Податкове управління США в Каліфорнії. У них зазначено, що в поклонінні штучному інтелекту церква бачить "шлях розвитку сучасного суспільства". Інженер вказав себе президентом і генеральним директором.

Організація не надала більше інформації про себе і не відповіла на запити The Guardian, The Verge і CNET про коментарі. В виданні Wired зауважили, що Левандовскі - це людина, яка знає, як працювати зі штучним інтелектом - він був керівником розробки безпілотних автомобілів в Google і Uber.

З лютого інженер перебуває в центрі скандалу: Waymo, дочірня компанія Google, звинуватила його в крадіжці технологій і передачі файлів Uber. Вона через суд зажадала від сервісу замовлення таксі 1,8 мільярда доларів за збиток. Левандовскі звільнили з Uber, але звинувачення про крадіжку секретних документів він відкинув.

В травні 2017 року суд заборонив Левандовскі працювати з датчиками, що використовуються на безпілотниках, але залишив за ним право розробляти автономні автомобілі. Інженер також залишився без винагороди від Uber в розмірі 250 мільйонів доларів.