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Екс-інженер Uber заснував релігію для поклоніння штучному інтелекту

В основі некомерційної релігійної організації лежить вчення про "розвиток бога, заснованого на штучному інтелекті"
Колишній інженер Uber Ентоні Левандовскі, який працював над створенням безпілотних автомобілів, оголосив про створення власної релігії "Шлях майбутнього"
Екс-інженер Uber заснував релігію для поклоніння штучному інтелекту Фото: hi-tech.mail.ru

Про це повідомляє CNET.

В основі некомерційної релігійної організації лежить вчення про "розвиток бога, заснованого на штучному інтелекті".

Левандовскі подав документи про реєстрацію організації "Шлях майбутнього" в Податкове управління США в Каліфорнії. У них зазначено, що в поклонінні штучному інтелекту церква бачить "шлях розвитку сучасного суспільства". Інженер вказав себе президентом і генеральним директором.

Організація не надала більше інформації про себе і не відповіла на запити The Guardian, The Verge і CNET про коментарі. В виданні Wired зауважили, що Левандовскі - це людина, яка знає, як працювати зі штучним інтелектом - він був керівником розробки безпілотних автомобілів в Google і Uber.

З лютого інженер перебуває в центрі скандалу: Waymo, дочірня компанія Google, звинуватила його в крадіжці технологій і передачі файлів Uber. Вона через суд зажадала від сервісу замовлення таксі 1,8 мільярда доларів за збиток. Левандовскі звільнили з Uber, але звинувачення про крадіжку секретних документів він відкинув.

В травні 2017 року суд заборонив Левандовскі працювати з датчиками, що використовуються на безпілотниках, але залишив за ним право розробляти автономні автомобілі. Інженер також залишився без винагороди від Uber в розмірі 250 мільйонів доларів.

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28 09 2017 21:37
ТЕГИ: релігія, Uber
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